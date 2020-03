Azzardo, numeri da capogiro ad Ischia e Casamicciola nel 2019

I giocatori dell’isola di Ischia, nel solo 2019, hanno giocato per ben 84 milioni di euro in giochi, lotterie e macchinette. Somma che, rispetto al 2018, risulta essere positiva, poiché inferiore di 6 milioni di euro.

Nel solo Comune di Ischia, nel 2019, sono stati spesi oltre 36milioni di euro in gioco. Si tratta di una cifra ‘lorda’ perché le vincite sono pari a poco più di 28milioni. Ben 8, quindi, i milioni che sono stati persi. il gioco preferito è quello delle macchinette. Oltre 7milioni, infatti, sono i soldi spesi dagli ischitani nelle cosiddette ‘Awp’ ed oltre 13milioni nelle cosidette ‘Vlt’.

Gli ischitani giocano anche tanto al Lotto (oltre 4milioni e 800mila euro è la somma giocata) ed alle lotterie istantanee (3 milioni e 637mila euro). Complessivamente a Ischia sono stati giocati circa 36milioni e 300mila euro in giochi d’azzardo con una spesa pro capite di 1815 euro. Ciò significa che ogni abitante di Ischia, inclusi i bambini, le persone anziane e coloro che non sanno nemmeno che cosa sia una macchinetta o una slot machines, hanno speso, nel 2019 poco meno di quasi 2mila euro. Una cifra che fa davvero paura.

Anche a Casamicciola i numeri sono da capogiro. Infatti, sono poco più di 11 milioni di euro i soldi spesi nel gioco nel Comune di Casamicciola. Anche in questo caso la cifra è ‘lorda’ perché la somma vinta è pari 8 milioni e 600mila euro. In pratica la differenza tra quanto giocato e quanto vinto è di poco meno di 2milioni e mezzo.

A Casamicciola, così come a Ischia, il gioco preferito sono le ‘macchinette’. Tra Awp e Vlt i casamicciolesi investono oltre 5 milioni di euro l’anno. Molto quotate anche le scommesse sportive per le quali vengono investiti oltre 3milioni di euro euro l’anno e per questo superano anche il tradizionale gioco del lotto per il quale viene speso circa un milione e 200mila euro all’anno. In pochi tentano la fottuna attraverso le lotterie tradizionali per le quali vengono spesi ‘solo’ poco più di 3mila euro.

PressGiochi