Awp. Siglata partnership tra Cristaltec e Bakoo

Cristaltec e Bakoo annunciano di aver raggiunto un accordo di collaborazione per lo sviluppo di nuovi prodotti AWP destinati al comma 6A.

La partnership nata tra le due realtà d’eccellenza del settore del gaming, ha già finalizzato il primo multigame: MACAO NIGHT che verrà presentato in anteprima alla fiera Enada di Rimini dove sarà possibile apprezzare le peculiarità del prodotto: 7 titoli inediti, grafiche di alta qualità, un sound set particolarmente coinvolgente ed una innovativa serie di giochi bonus, wild symbol, scatter e free spins.

MACAO NIGHT game list:

MR. HOLMES

CHICKEN FAMILY

GOLDEN DRAGON

LAND OF VIKINGS

T-REX GAME

7 HOT

PLANET BURST

I giochi Bakoo, da sempre noti per le loro grafiche accattivanti ed originali, incontrano la qualità e l’affidabilità del prodotto Cristaltec, coniugando design ed innovazione ad affinate architetture di gioco al fine di garantire un’offerta con altissimo standard qualitativo.

Agliata Giovanni, fondatore e AD della Cristaltec Spa, riassume così l’importanza di questo nuovo progetto “Siamo particolarmente fieri di questa partnership tra Cristaltec e Bakoo, una collaborazione che unisce due Brand leader per la capacità di realizzare prodotti in linea con le aspettative del mercato del gaming. Sarà quindi un’ottima opportunità per il raggiungimento di obiettivi stimolanti”.

Giuseppe Iori legale rappresentante di Bakoo Spa dichiara “Si tratta di una realtà nuova ed ambiziosa, che unisce esperienza, innovazione e personalizzazione del prodotto; la nostra mission insieme a Cristaltec, sarà volta ad offrire prodotti di qualità che vedono le esigenze del settore ed il giocatore al primo posto”.

