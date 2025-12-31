AWP, segnalati malfunzionamenti delle Smart Card: A.G.G.E. Sardegna pronta alla diffida

L’A.G.G.E. Sardegna, associazione che rappresenta gli operatori del gioco legale, inclusi i gestori di apparecchi AWP, ha ricevuto numerose segnalazioni relative a malfunzionamenti delle Smart Card delle serie 108-110 installate sulle nuove schede AWP. Le anomalie segnalate starebbero causando blocchi frequenti degli apparecchi, mancati incassi e un aggravio dei costi operativi legati a interventi tecnici e manutenzioni straordinarie, con ricadute economiche significative per le imprese coinvolte.

Di fronte a una situazione ritenuta ormai critica, il presidente dell’associazione, Francesco Pirrello, ha invitato gli iscritti a raccogliere e documentare in modo puntuale tutti i disagi e i danni subiti. La documentazione richiesta riguarda l’identificazione degli apparecchi e delle componenti coinvolte, le spese sostenute per la gestione dei guasti e una prima stima delle perdite economiche, sia in termini di incassi mancati sia di impatto sull’organizzazione aziendale.

L’obiettivo dell’iniziativa è la predisposizione di una diffida formale nei confronti dei soggetti responsabili e la successiva valutazione di eventuali azioni legali finalizzate al risarcimento dei danni subiti dagli operatori.

Per il coordinamento delle segnalazioni e per ricevere assistenza, gli associati possono rivolgersi direttamente al presidente dell’A.G.G.E. Sardegna, contattabile al numero 348 3703585 o all’indirizzo email pirrello.fr@gmail.com. Il servizio di consulenza messo a disposizione dall’associazione è gratuito.

PressGiochi