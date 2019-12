Awp: per agevolare le modifiche al payout, ADM mantiene operativa la procedura straordinaria

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fa sapere che anche per il 2020 continuerà ad essere operativa la procedura straordinaria per agevolare la sostituzione delle slot e consentire agli operatori di mettere rapidamente in esercizio gli apparecchi con il payout inferiore a quello attuale.

La procedura era stata avviata a gennaio 2019 e mantenuta per tutto l’anno.

La procedura straordinaria prevede la trattazione, da parte degli Uffici, con assoluta priorità, delle richieste di emissione di Nulla osta di esercizio presentate ai fini della sostituzione degli apparecchi in esercizio con apparecchi abilitati a restituire un payout inferiore, che perverranno tramite apposita modulistica inviata agli stessi concessionari.

Nell’ambito della procedure straordinaria, non potranno essere lavorate richieste di sostituzione per modifica del payout in cui non risulti né globalmente, né parzialmente, la coincidenza del numero di apparecchi interessati e dei corrispondenti proprietari/gestori/possessori.

Non si esclude la possibilità di utilizzare le consuete procedure amministrative nelle ipotesi di subentro di un proprietario/gestore/possessore ad un altro, senza alcuna variazione in ordine al concessionario di riferimento o all’apparecchio, nonché delle procedure concordate di trasferimento di apparecchi da un concessionario all’altro.

PressGiochi