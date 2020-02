AWP: obbligo del nulla osta di distribuzione da apporre in originale

L’Amministrazione delle dogane e dei monopoli ha emanato la nuova circolare in merito ai NOD e NOE.

Di seguito:

Si fa riferimento ai titoli autorizzatori disciplinati dall’art.38 della legge 23.12.2000 n.388 e, in particolare, a quelli previsti dal comma 4della citata disposizione.

Si rappresenta, al riguardo, che in seguito all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 732, della legge 27.12.2019, n. 160 – che ha variato la misura minima delle somme giocate destinata alle vincite, cd, pay out, per gli apparecchi da intrattenimento, riducendola al 65% per gli apparecchi AWP, di cui art. 110, comma 6, lett. a del TULPS (e all’83% per gli apparecchi VLT di cui all’art. 110, comma 6, lett. b del TULPS) -la scrivente Agenzia ha diramato istruzioni operative agli Uffici territoriali finalizzate a favorire, per quanto possibile, la sostituzione degli apparecchi AWP con pay out inferiore, a fronte del corrispondente aumento del Prelievo Erariale Unico.

In tale prospettiva,con particolare riferimento riferimento ai titoli autorizzatori di cui comma 4, della legge n. 388/2000 – da rilasciarsi nuovamente a seguito di richiesta di variazione, per ogni apparecchio AWP, del precedente pay out- l’Agenzia, con nota a firma del Direttore Giochi, ha previsto che, a decorrere dal 3 febbraio c.m., soltanto un esemplare in originale del nulla osta di distribuzione (NOD) sarà stampato su carta filigranata con ologramma. Seguiranno, in carta bianca semplice, riportante comunque il logo dell’Agenzia, una copia conforme del nulla osta di distribuzione e l’attestato di conformità.

Nulla, invece, è stato innovato rispetto al nulla osta di esercizio (NOE) che continuerà ad essere stampato su carta filigranata con ologramma apposto in originale su ogni apparecchio.

In relazione a tanto,facendo comunque salva la necessità che ciascun apparecchio AWP sia dotato di attestato di conformità alle disposizioni vigenti, si chiarisce, con particolare riferimento alla violazione di cui all’art. 110, comma 9, lettera f) del TULPS, che, a decorrere dalla data odierna, è obbligatoria l’esposizione:

del nulla osta di distribuzione (NOD) in originale rilasciato dagli Uffici dell’Agenzia competenti per territorio;

del nulla osta per la messa in esercizio (NOE) in originale rilasciato dagli Uffici dell’Agenzia competenti per territorio.

Si rammenta che si considerano rilevanti, ai sensi della predetta disposizione, tanto l’omessa apposizione quanto l’apposizione della copia fototastica dei titoli autorizzatori, semprechè i nulla osta risultino comunque rilasciati.

Tanto si rappresenta in relazione ai controlli che saranno effettuati dagli organi in indirizzo presso gli esercizi pubblici ove sono installati gli apparecchi in discorso. Si prega di dare massima diffusione dei contenuti della presente.

-PressGiochi