AWP, Giudice di Pace di Roma esclude la responsabilità del concessionario per installazione in esercizio senza licenza ex art. 88

Con la sentenza n. 7427 del 09.07.2025, il Giudice di Pace di Roma ha accolto il ricorso proposto da un Concessionario di Stato, assistito e difeso dallo Studio Legale Giacobbe Associati, annullando l’ordinanza-ingiunzione n. 66016/2023, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva irrogato una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro per la presunta installazione di AWP in un esercizio commerciale privo della licenza ex art. 88 TULPS. Secondo l’Amministrazione, la responsabilità avrebbe dovuto estendersi anche al Concessionario, in quanto titolare della rete. Il Giudice ha però escluso ogni responsabilità, rilevando l’assenza dell’elemento soggettivo di colpevolezza richiesto dall’art. 3 della L. 689/1981, così affermando: “in capo alla ricorrente, manchi l’elemento soggettivo di colpevolezza, necessario ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa, non rinvenendosi nel Concessionario la volontà di consentire l’installazione di apparecchi, nell’esercizio ove è stato redatto il verbale a seguito della ispezione, in assenza della prescritta licenza ex art. 88 TULPS, ai fini dell’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse.”

Il Giudice ha inoltre valorizzato la condotta del Concessionario di Stato, che ha agito in modo conforme agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Questa pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato che riafferma come, anche nel settore del gioco lecito, la responsabilità amministrativa non possa fondarsi su mere presunzioni, ma richieda una verifica effettiva di colpa o dolo.

PressGiochi