Awp. Distante (Sapar) ai gestori: “Questo bando non è per noi, dobbiamo lavorare per modificarlo”

“Questo bando non è per noi. Ormai la legge di Bilancio non verrà modificata perché alla Camera è stato richiesto il voto di fiducia ma nonostante questo dobbiamo chiedere modifiche alle norme sui giochi nei prossimi interventi del Governo. Anche il bando deve essere cambaito. Perché così come è il testo permette solo ai grossi colossi di partecipare. Non certo all epiccole e medie imprese”.

Così Domenico Distante in chiusura della Manifestazione alla Camera dei deputati dei gestori di awp parlando del bando di gara per le Awp e Vlt previsto all’art. 92 della legge di Bilancio, ringraziando tutti i gestori che hanno partecipato.

“Abbiamo fatto ppoco, non abbiamo ottenuto molto” ha detto ” ma torneremo a tutelare il nostro lavoro nel prossimo decreto del Governo.

PressGiochi