Awp: anche oggi gestori in protesta, davanti al Mef

“A sostegno del discorso del Senatore Giovanni Endrizzi fatto in Aula al Senato, che ci trova d’accordo su tutti i punti esposti, oggi scenderemo in piazza della Repubblica alle ore 14.30”.

Lo afferma in una nota l’Associazione Agcai.

“Finalmente – afferma – il gioco è passato dalle mani del sottosegretario Baretta, nelle mani del Movimento 5 Stelle e confidiamo nel buon lavoro del Senatore Endrizzi ma anche degli onorevoli Baroni, Mantero, Silvestri che attraverso i sottosegretari al Mef Castelli e Villarosa hanno la possibilità di dare vita ad un nuovo riordino del gioco pubblico in Italia.

Condividiamo con il senatore Endrizzi di aprire un tavolo di confronto non solo con le multinazionali presenti nelle concessionarie e con i gestori di stato loro partner, ma anche con la società civile, al quale non possono mancare anche i gestori di awp ( da non confondere con i gestori di stato dai quali prendiamo le dovute distanze , sia dai temi trattati nella loro manifestazione , sia nei toni usati).

Siamo d’accordo con il senatore che i gratta e vinci rovinano principalmente le ragazze giovani ma anche le persone più anziane aggiungiamo noi, che le scommesse rovinano le generazioni più giovani, che le VLT sono gli apparecchi più pericolosi come sottolineato dal senatore e che bisogna armonizzare la tassazione fra tutti i comparti colpendo quelli più d’azzardo.

Abbiamo visto il senatore Endrizzi un pò in difficoltà su come trovare il modo di armonizzare la tassazione , su cui noi invece abbiamo le idee molto chiare. Bisogna andare ad una tassazione sull’utile ( in gergo chiamata tassazione sul cassetto ) cosa che da anni chiediamo e che speriamo con il movimento 5 stelle al governo di ottenere.

I giochi più d’azzardo come quelli indicati dal senatore sono i meno tassati. Ad esempio, nel settore degli apparecchi di intrattenimento, nel caso delle vlt che con il preu a 8,5 su un residuo di 17 ( 100 giocato meno 83 per cento di percentuale di vincita ) la tassazione sul cassetto è esattamente il 50 per cento. Invece, sulle awp con il preu al 23.85 su un residuo di 35 ( 100 meno 65 per cento di percentuale di vincita ) la tassazione sul cassetto arriverebbe al 68,14.

Tenendo presente che il reddito medio annuale di una VLT è 7 volte maggiore di una awp ,anche i più inesperti ragionieri capirebbero che c’è qualcosa di anomalo.

Siamo a manifestare in piazza della Repubblica alle 14.30 , proprio per chiedere al senatore Endrizzi di armonizzare quanto prima la tassazione fra tutte le forme di gioco con il metodo di progressività sull’utile.

Ci auguriamo che oggi il Presidente del Consiglio, al quale abbiamo mandato una richiesta di incontro , ci dia la possibilità per il meglio illustrare , dati alla mano , questa situazione che graverebbe solo ed esclusivamente sui gestori di awp , sui quali graverebbero anche i costi di un ulteriore cambio di apparecchi. Tutti in piazza della repubblica alle 14.30”.

PressGiochi