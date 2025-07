Avventura spaziale con Pirots 4: la nuova stella di Betsson.it

Il capitolo più atteso di Elk Studios brilla insieme a Games in Olympus 1000, Secrets of Cairo, Age of Pyramids e 3 Coin Volcanoes

Betsson amplia il proprio palinsesto con titoli in grado di stupire i giocatori più esigenti, grazie a grafiche raffinate, meccaniche innovative e atmosfere coinvolgenti. Questa settimana, il protagonista assoluto è Pirots 4, il nuovo capitolo firmato Elk Studios, affiancato da slot di grande fascino: Games in Olympus 1000 di Pragmatic Play, Secrets of Cairo di Amusnet e Age of Pyramids di Synot. A completare la lineup, l’originale 3 Coin Volcanoes di 3 Oaks, che unisce semplicità e colpi di scena ad alto impatto.

Pirots 4 è una vera e propria avventura intergalattica, dove i celebri pirati spaziali tornano con griglie dinamiche, meccaniche di raccolta e funzioni speciali capaci di trasformare ogni spin in un viaggio attraverso mondi inesplorati. Con un design futuristico e animazioni spettacolari, questo titolo conferma la capacità di Elk Studios di reinventare il concetto di slot con soluzioni di gameplay fuori dagli schemi.

Con Games in Olympus 1000, Pragmatic Play riporta i giocatori tra i fulmini di Zeus e gli dei dell’Olimpo, in una slot che fonde mitologia e azione. Moltiplicatori divini, simboli wild e free spins arricchiscono un’esperienza che non smette mai di sorprendere.

Secrets of Cairo conduce invece tra i misteri e il fascino notturno della capitale egiziana, con un’ambientazione suggestiva fatta di simboli preziosi, meccaniche avvincenti e una colonna sonora che amplifica la tensione ad ogni spin.

L’Antico Egitto è anche il cuore di Age of Pyramids di Synot, che offre un viaggio tra faraoni e leggende millenarie, con grafiche curate e funzioni bonus capaci di far rivivere tutta la magia delle piramidi.

Infine, 3 Coin Volcanoes di 3 Oaks propone una dinamica di gioco immediata e intuitiva, arricchita da funzioni speciali che trasformano un concept classico in un’esperienza moderna e sorprendente. I vulcani eruttano premi e moltiplicatori, dando vita a una slot tanto semplice quanto avvincente.

PressGiochi