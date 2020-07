Avv. Cardia a PressGiochi: “In Piemonte finalmente la politica comprende l’importanza della gestione del gioco pubblico” – INTERVISTA INTEGRALE

“La politica del territorio comprende finalmente quanto sia grave l'errore tecnico dell'applicazione del distanziometro sostanzialmente espulsivo del gioco pubblico. Una parte della politica sta comprendendo l'importanza del servizio pubblico del gioco e di gestirlo in maniera intelligente. Poi c'è un'altra politica che fa finta di non capire gli effetti di queste norme. C'è una parte della politica – dichiara a PressGiochi l'avv. Geronimo Cardia, presidente di Acadi - che fa finta di non capire; dobbiamo chiederci a quali criteri risponde quella politica che fa finta di non capire quali effetti produce quella norma. La notizia importante è che c'è una parte della politica e del territorio che a smesso di far finta di non capire. Sono sempre di più le regioni che stanno riflettendo sulle loro politiche del gioco. Non solo lo ha fatto la Campania e lo sta facendo il Piemonte, ma lo ha fatto la Liguria, la Basilicata che hanno rinviato in avanti le normative restrittive comprendendo che queste norme non tutelano il giocatore e vanno a ledere imprenditoria e ...

