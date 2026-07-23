Autonomia Veneto, la Camera approva la relazione: dalla Regione la richiesta di competenza sulle distanze dei punti gioco dai luoghi sensibili

La Camera dei deputati ha approvato la relazione della I Commissione Affari Costituzionali sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l’attribuzione

La Camera dei deputati ha approvato la relazione della I Commissione Affari Costituzionali sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Tra le materie oggetto dell’intesa figura anche la tutela della salute, ambito nel quale la Regione Veneto ha inserito una specifica richiesta relativa alla disciplina del gioco d’azzardo patologico.

Nel documento approvato viene infatti indicata la volontà della Regione di ottenere la competenza esclusiva sulla determinazione delle distanze dei punti gioco dai luoghi sensibili, tema che negli ultimi anni ha rappresentato uno degli aspetti più discussi della regolamentazione territoriale del gioco pubblico. La richiesta riguarda in particolare la possibilità di stabilire autonomamente criteri e limiti sulla collocazione delle attività di gioco rispetto a scuole, strutture sanitarie, luoghi di aggregazione giovanile e altri siti individuati come sensibili dalla normativa regionale.

Nello schema di intesa relativo alla materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica” si aggiunge inoltre la richiesta del pieno riconoscimento alla Regione della possibilità di legiferare in materia di contrasto al gioco d’azzardo patologico, pur nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa nazionale. L’obiettivo indicato è quello di consentire interventi regionali più incisivi “a salvaguardia della salute dei cittadini”, attraverso strumenti normativi dedicati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di dipendenza legati al gioco.

PressGiochi