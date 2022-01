Austria: una lotteria nazionale per incentivare le vaccinazioni

Il governo austriaco, guidato dai conservatori, ha annunciato l’introduzione di una lotteria nazionale per incoraggiare le vaccinazioni contro il coronavirus, dopo aver raggiunto l’accordo con l’opposizione socialdemocratica, visto che solo il 72% della popolazione è completamente vaccinata, uno dei tassi più bassi dell’Europa occidentale.

Le nuove infezioni giornaliere hanno raggiunto ieri un nuovo record, che da fine dicembre in poi sono salite drammaticamente a causa della diffusione della variante Omicron, e il governo vuole assolutamente evitare un altro blocco nazionale.

Sebbene nella conferenza di presentazione del progetto tenuta dal cancelliere Karl Nehammer non se ne sia parlato espressamente, è chiaro che il Governo ha fatto tesoro dell’esempio del Burgenland (piccola regione a ridosso del confine con Bratislava) che nel settembre scorso aveva lanciato la lotteria vaccinale mettendo in palio beni e soldi – raggiungendo il più alto tasso di vaccinazione nel paese – e della successiva iniziativa dei quotidiani Austria e OE24 che hanno offerto in premio automobili, biglietti per concerti, bonus vacanza e dispositivi elettronici.

Anche la nuova lotteria nazionale concederà solo premi di carattere commerciale.

Pressgiochi