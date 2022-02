Austria: Thomas Forstner è il nuovo segretario dell’associazione giochi e scommesse

L’Associazione austriaca per le scommesse e il gioco d’azzardo (OVWG) ha nominato Thomas Forstner come nuovo segretario generale. Forstner assume il ruolo con una significativa esperienza nel lavoro associativo, sia

Forstner assume il ruolo con una significativa esperienza nel lavoro associativo, sia nell’Associazione delle società di sicurezza austriache (VSÖ) che nell’Associazione dei creditori alpini (AKV). Diventerà il primo punto di contatto per politici, autorità e media in tutte le questioni relative ai giochi.

Forstner ha dichiarato: “L’obiettivo dell’OVWG è creare un quadro equo di condizioni nell’area del gioco online che rispetti le normative UE applicabili. Come gruppo di interesse, sosterremo con veemenza che il quadro giuridico per i giochi d’azzardo e le scommesse in particolare sia riformato in modo tale che alla fine tutti possano trarne vantaggio: gli utenti attraverso i più elevati standard di protezione dei giocatori, i fornitori con chiare leggi e lo stato con entrate fiscali prevedibili e sicure”.

