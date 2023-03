Austria: per il tribunale, le loot box Fifa sono gioco d’azzardo

Un tribunale austriaco ha stabilito che le loot box della FIFA sono una forma di gioco d’azzardo e devono essere etichettate in modo appropriato.

Secondo la Corte, visto che il contenuto di una loot box è determinato dal caso e vale più o meno di quanto pagato da un giocatore, il meccanismo viola le leggi austriache sul gioco d’azzardo. La decisione arriva dopo che un gruppo di giocatori austriaci, tra cui uno minorenne, ha fatto causa a Sony dopo aver speso centinaia di euro per i pacchetti di carte di FIFA Ultimate Team.

Non è chiaro perché abbiano citato in giudizio Sony come fornitore della piattaforma piuttosto che l’editore EA, ma il tribunale ha ordinato a Sony di rimborsare 338,26 euro. Sony può presentare ricorso contro la decisione, ma la sentenza del tribunale significherebbe che i pacchetti FIFA Ultimate Team devono essere classificati come giochi d’azzardo che richiedono una licenza.

Presumibilmente, questo precedente può essere esteso anche altri giochi che non potrebbero più essere venduti ai minori.

EA, che descrive le loot box come “meccaniche a sorpresa”, non ha ancora risposto e nemmeno Sony.

Richard Eibl, amministratore delegato di Padronus, ha affermato che il verdetto è stato un “colpo per l’intera industria dei videogiochi”.

