Austria: in Ce norma per facilitare identificazione dei giocatori

Approda in Commissione europea un progetto di legge dell’Austria che modifica la legge sulle scommesse in Salisburgo.

La proposta di legge ha tre obiettivi. Primo, i controlli in corso sui negozi di scommesse hanno permesso di verificare che le carte cliente in uso per scommettere impediscono agli addetti ai lavori di identificare inequivocabilmente il proprietario del conto. Per contrastare questo problema, oggi la nuova norma prevede i requisiti minimi per la progettazione del contenuto della carta cliente per le scommesse. L’inserimento obbligatoria di una foto faciliterà il controllo.

Secondo, le modifiche proposte, tengono conto del progresso tecnico senza abbassare il livello di protezione dei giocatori e dei giovani. Oltre all’identificazione di un cliente tramite un conto gioco, si apre la possibilità di identificazione tramite un processo di riconoscimento biometrico. Ad esempio, dovrebbero essere considerate le impronte digitali o il Face-ID. Nel settore dei giochi esiste già una regolamentazione analoga per l’elenco individuale degli apparecchi da gioco

Nello stato di Salisburgo è stata creata un’applicazione elettronica integrata nel portale dei servizi aziendali per l’invio di annunci semplici. Quando si utilizza questa applicazione, i dati trasmessi vengono memorizzati direttamente nel database delle società di scommesse e devono essere rilasciati dall’autorità solo dopo la verifica. Questa applicazione rappresenta un passo avanti verso la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa sia per l’autorità che per la società di scommesse. Il nuovo progetto è inteso a garantire che la società di scommesse debba presentare determinati annunci tramite questa interfaccia elettronica.

