Austria. Il nuovo governo manterrà il monopolio per i casinò online

Il nuovo governo di coalizione intende creare una nuova autorità per il gioco d’azzardo, ma manterrà un’unica licenza per casinò online.

Sembrava che l’Austria fosse pronta ad aprire il suo mercato dei casinò online alla concorrenza una volta terminata la licenza esclusiva di Win2Day di Casinos Austria a settembre 2027. Si credeva che il governo precedente si stesse preparando a lanciare una gara d’appalto quest’anno. Ma il nuovo governo di coalizione, entrato in carica recentemente, ha altri piani.

Nel nuovo accordo di coalizione tra il Partito Popolare di centro-destra (ÖVP), i Socialdemocratici (SPÖ) e il Partito Liberale (NEOS), i tre partiti hanno reso noti i loro piani di mantenere lo status quo delle licenze in Austria. Quando l’unica licenza per casinò online scadrà nel 2027, l’accordo di coalizione del governo suggerisce che verrà concessa solo una nuova licenza per la gestione dei casinò online per un ulteriore periodo di 15 anni. L’accordo è stato approvato da tutti e tre i partiti il 2 marzo. La coalizione è stata formata a febbraio dopo mesi di incertezza politica nel paese. Le elezioni parlamentari di settembre non sono riuscite a stabilire un governo di maggioranza. A ciò sono seguiti mesi di colloqui tra i partiti, alcuni dei quali si sono rapidamente dissolti.

Tuttavia, l’Associazione austriaca per le scommesse e il gioco d’azzardo (OVWG) ritiene che la formulazione dell’accordo, che indica un “ulteriore sviluppo” dell’attuale monopolio, potrebbe ancora lasciare spazio a future riforme.

“Dalle nostre discussioni con i decisori politici, sappiamo che la questione delle licenze per il gioco d’azzardo online non era ancora stata negoziata al momento della formazione del governo”, ha affermato Simon Priglinger-Simader, vicepresidente dell’OVWG. “Ci sono molti decisori chiave nel nuovo governo che sostengono una modernizzazione del mercato del gioco d’azzardo online in linea con gli standard europei. È chiaro che la questione della riforma del sistema di monopolio e dell’apertura del mercato del gioco d’azzardo online rimane aperta”.

Per evitare ulteriori accuse di conflitto di interessi a causa della quota del 33,3 % del Ministero delle Finanze in Casinos Austria, il governo prevede di creare una nuova autorità indipendente per il gioco d’azzardo, che gestirà la procedura di gara per le licenze dei casinò sia online che terrestri. Tuttavia, c’è poco tempo per istituire l’organismo dato che le licenze scadono nel 2027. Il processo potrebbe anche affrontare sfide legali presso i tribunali amministrativi e la Corte costituzionale.

Casinos Austria ha vinto la sua attuale licenza esclusiva per casinò online in una gara indetta dal Ministero delle Finanze nel 2012. La società ha anche il monopolio sui casinò terrestri in Austria e gestisce lotterie tramite la sua sussidiaria Austrian Lotteries, che ha una rete di distribuzione di 5.000 punti vendita al dettaglio. Tuttavia, gruppi industriali come l’EGBA hanno chiesto all’Austria di aprire il suo mercato alla concorrenza.

PressGiochi