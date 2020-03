Austria, il Ministro della Finanza chiede un regolatore per il gioco d’azzardo

Il Ministro della Finanza austriaco, Gernot Blümel, ha chiesto la formazione di un regolatore del gioco d’azzardo nel paese. Blumel afferma che le licenze e la supervisione del settore del gioco d’azzardo dovrebbero essere “esternalizzate ad un’autorità di gioco indipendente”.

L’autorità avrebbe assunto la regolamentazione e la licenza del gioco d’azzardo dal Ministero del Tesoro, una mossa che Blümel afferma avrebbe “districato” l’attuale processo di supervisione.

La richiesta di fine del monopolio del gioco d’azzardo arriva dopo uno scandalo che coinvolge Casinos Austria, l’unico operatore autorizzato nel paese. Casino Austria ha avuto il monopolio dei casinò nel paese dal 2016, ma recentemente è emerso uno scandalo, relativo alla corruzione, che vede collegato il direttore finanziario Peter Sidlo, che da parte sua nega le accuse.

OVWG ha affermato che lo scandalo dimostra che il modello di monopolio non funziona e che è necessario un maggiore controllo regolamentare. L’associazione dichiara anche che :“Una regolamentazione del gioco d’azzardo all’avanguardia in linea con le condizioni del mercato deve servire a creare un ambiente di gioco trasparente e sicuro: protezione dei giocatori per i clienti, sicurezza legale per le aziende e controllo completo e entrate fiscali garantite per lo stato”.

PressGiochi