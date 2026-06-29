Austria, il Governo approva la riforma del gioco: fine del monopolio per l’online e nuove tutele per i giocatori

Il Governo di coalizione austriaco ha raggiunto un accordo su un’ampia riforma della normativa sul gioco d’azzardo, definita la più significativa degli ultimi 26 anni. Il progetto di legge punta a modernizzare il settore attraverso l’apertura del mercato dell’iGaming agli operatori privati e il rafforzamento delle misure di tutela dei giocatori.

Uno dei cambiamenti principali riguarda la fine dell’attuale monopolio sul gioco online detenuto da Casinos Austria attraverso il marchio win2day. Il nuovo sistema introdurrà un regime di licenze aperto: potranno richiedere un’autorizzazione tutti gli operatori che rispetteranno rigorosi requisiti, tra cui adeguati sistemi di prevenzione del riciclaggio, strumenti di tutela del giocatore e un capitale sociale minimo di 10 milioni di euro.

La riforma prevede inoltre un periodo di transizione. Gli operatori che oggi offrono servizi online non autorizzati dovranno interrompere tali attività a partire dal 1° gennaio 2027 per poter ottenere una licenza dal 30 settembre dello stesso anno. Chi continuerà a operare illegalmente dovrà invece attendere almeno 18 mesi prima di poter presentare domanda, periodo destinato a salire a 24 mesi dal 2030.

Per contrastare il mercato illegale saranno introdotti strumenti più incisivi. Le banche e i fornitori di servizi di pagamento attivi in Austria saranno obbligati a bloccare i pagamenti verso gli operatori non autorizzati, mentre anche circuiti internazionali come Visa e PayPal dovranno interrompere i rapporti con gli operatori illegali. Il Governo intende inoltre collaborare con provider cloud e motori di ricerca per limitare l’accesso ai siti di gioco non autorizzati.

Grande attenzione è riservata anche al gioco responsabile. Tra le novità figura l’istituzione di un registro centrale e indipendente per l’autoesclusione e l’esclusione imposta dagli operatori, valido per tutte le tipologie di gioco ad eccezione delle lotterie.

Saranno inoltre introdotti limiti ai depositi per il gioco online e per gli apparecchi da intrattenimento. I giocatori tra i 18 e i 26 anni potranno depositare fino a 250 euro a settimana, mentre per gli over 26 il limite sarà fissato a 1.680 euro al mese. Per alcuni giocatori adulti sarà possibile richiedere un aumento dei limiti, subordinato a una verifica della capacità economica e a un monitoraggio rafforzato.

La riforma interviene anche sulle slot machine terrestri e online. Il tempo minimo tra una giocata e l’altra sarà portato a due secondi, sarà introdotta una pausa obbligatoria dopo 90 minuti di gioco con contenuti informativi sui rischi del gioco d’azzardo e la puntata massima sarà ridotta da 10 a 5 euro, mentre resterà invariato il tetto massimo di vincita pari a 10.000 euro. Contestualmente verrà eliminato il divieto di jackpot, misura ritenuta utile per aumentare l’attrattività dell’offerta legale e contrastare il ricorso al mercato nero.

Il disegno di legge è stato aperto alla consultazione pubblica e rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di liberalizzazione del mercato austriaco del gioco online, con l’obiettivo di coniugare maggiore concorrenza, contrasto all’illegalità e un più elevato livello di protezione dei consumatori.

PressGiochi