Austria. Casinos Austria pronto alla riapertura di casinò e sale da gioco

Casinos Austria riaprirà i suoi 12 casinò e la maggior parte delle sale da gioco, dal 29 maggio, a seguito dell’allentamento delle restrizioni relative al blocco per contrastare la diffusione del COVID-19. I casinò, che sono rimasti chiusi dal 16 marzo, riapriranno con capacità limitata, come disposto dall’ordine del Ministero della Salute. Verranno messi in atto protocolli di distanziamento sociale, con i clienti incaricati di rimanere ad almeno un metro di distanza e di indossare mascherine facciali all’interno dei locali. I casinò accettano pagamenti in contanti, ma ai clienti verrà richiesto di pagare con carte contactless, se possibile. Anche i ristoranti del casinò riapriranno, ma dovranno attenersi ai rigidi protocolli di igiene dichiarati dal Governo austriaco. Casinos Austria riaprirà anche diciassette dei venti locali della sua catena di sale da gioco WinWin. Ad aprile, Sazka, che possiede Casinos Austria e l’ente di investimento statale Österreichische Beteiligungs (ÖBAG), ha dichiarato di sperare di compensare parte della perdita di entrate durante la chiusura attraverso la migrazione di giocatori alla piattaforma iGaming Win2Day. Casinos Austria International ha recentemente ottenuto il via libera per costruire un nuovo casinò in Liechtenstein.

PressGiochi