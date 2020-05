Australia. Nonostante l’impatto del COVID-19, il gioco d’azzardo online è in aumento

Nonostante l’impatto della pandemia sul settore, i dati del gioco d’azzardo online sono in continua crescita. La collaborazione tra la società di consulenze AlphaBeta Australia e l’ufficio di credito Illion che avevano il compito di rilevare l’impatto sull’economia australiana del COVID-19, ha scoperto un aumento del gioco d’azzardo online.

Il test, basato su 250.000 clienti australiani con i dati che vanno dal 27 aprile al 3 maggio, sono stati superiori del 142% rispetto a una settimana normale prima dello scoppio della pandemia. La cifra della settimana precedente era solo del 71% in più. Gli analisti stanno collegando l’ascesa al raddoppio dell’indennità di disoccupazione e di indennità per i giovani, il che significa che i cittadini australiani hanno più tempo e denaro per giocare d’azzardo online.

PressGiochi