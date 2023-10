Australia: spesi in un anno 238 milioni per pubblicità di gioco d’azzardo

Un rapporto pubblicato dall’Australian Communications and Media Authority (ACMA) ha rilevato che oltre un milione di annunci di giochi d’azzardo sono stati trasmessi sulla televisione e sulle radio australiane in

Un rapporto pubblicato dall’Australian Communications and Media Authority (ACMA) ha rilevato che oltre un milione di annunci di giochi d’azzardo sono stati trasmessi sulla televisione e sulle radio australiane in chiaro nell’arco di un anno, con una spesa stimata di 238 milioni di dollari australiani (151,8 dollari USA).

Il rapporto copre il periodo da maggio 2022 ad aprile 2023 ed è stato realizzato in collaborazione con Nielsen, una società di analisi del pubblico.

L’analisi ha incluso pubblicità di giochi d’azzardo su radio, televisione e piattaforme online in chiaro. Non includeva annunci trasmessi su pay TV o servizi di streaming in abbonamento, quindi il numero totale di annunci di scommesse sarà più elevato.

Il rapporto ha rilevato che cinque società di scommesse online hanno investito quasi mezzo milione di annunci di giochi durante quel periodo. C’erano una media di 1.381 spot di gioco d’azzardo trasmessi quotidianamente sulla televisione in chiaro.

I mercati televisivi regionali hanno registrato una media leggermente inferiore di 928 annunci al giorno. La concentrazione di spot televisivi sul gioco d’azzardo ha raggiunto il picco tra le 21:00 e le 22:00, in coincidenza con l’allentamento delle restrizioni pubblicitarie e rappresentando quasi un quarto di tutti gli spot di gioco d’azzardo.

Le ore di punta della radio metropolitana sono correlate agli orari degli spostamenti mattutini e serali, con 27.200 annunci trasmessi tra le 6 e le 8 e 16.300 tra le 17 e le 18. Circa il 66% di tutte le pubblicità di giochi d’azzardo alla radio e alla televisione erano mirate ai mercati metropolitani.

L’allocazione stimata della spesa pubblicitaria è stata di 162 milioni di dollari australiani sulla televisione in chiaro, 34,6 milioni di dollari australiani sui social media, 22,4 milioni di dollari australiani sui mercati radiofonici metropolitani e 19,5 milioni di dollari australiani su altre piattaforme online.

Il rapporto arriva mentre il governo federale esamina una proposta del Comitato permanente per la politica sociale e gli affari legali della Camera dei Rappresentanti per il divieto di tutte le pubblicità di giochi d’azzardo online entro tre anni.

