Australia, sanzione di $871.000 per Betfair per violazioni relative allo spam ai clienti VIP

Betfair Pty Limited ha pagato una sanzione di 871.660 dollari per aver inviato messaggi commerciali ai propri clienti VIP in violazione delle leggi australiane sullo spam. Un’indagine condotta dall’Australian Communications

Betfair Pty Limited ha pagato una sanzione di 871.660 dollari per aver inviato messaggi commerciali ai propri clienti VIP in violazione delle leggi australiane sullo spam.

Un’indagine condotta dall’Australian Communications and Media Authority (ACMA) ha rilevato che, tra marzo e dicembre 2024, Betfair ha inviato 148 email e messaggi a clienti che non avevano dato il consenso o lo avevano revocato.

L’indagine ha anche evidenziato che Betfair ha inviato sei messaggi ed email nello stesso periodo senza includere un’opzione per annullare l’iscrizione.

I messaggi erano rivolti ai membri del programma VIP di Betfair e offrivano incentivi come depositi sul conto e biglietti gratuiti per eventi.

Il membro dell’Autorità, Samantha Yorke, ha dichiarato che ACMA non tollera violazioni della legge sullo spam nel settore del gioco d’azzardo, nemmeno quando i messaggi sono rivolti ai clienti VIP.

“I programmi VIP sono generalmente pensati per attrarre e fidelizzare clienti con una forte attività di scommessa, ma ciò non significa che questi clienti siano benestanti o in grado di sostenere perdite”, ha affermato la Yorke.

“Inviare messaggi promozionali sul gioco a questi clienti senza consenso o senza opzione di annullamento è incredibilmente irresponsabile, oltre che non conforme alle normative. Le leggi sullo spam esistono da oltre vent’anni, ed è semplicemente inaccettabile che le aziende non rispettino i diritti dei propri clienti”.

Betfair ha anche accettato un impegno legale vincolante di due anni che prevede una revisione indipendente dei propri messaggi promozionali e l’attuazione di miglioramenti, oltre alla formazione del personale, controlli interni trimestrali e report periodici ad ACMA.

“Questa è la seconda azione intrapresa di recente da ACMA nei confronti dei clienti VIP nel settore delle scommesse. I fornitori sono avvisati: devono disporre di sistemi di conformità adeguati”, ha affermato la Yorke.

PressGiochi