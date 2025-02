Australia Occidentale. Il governo introduce norme più stringenti per il settore del gioco

Il governo dell’Australia Occidentale (WA) ha introdotto modifiche legislative per rafforzare la regolamentazione del settore del gioco d’azzardo del paese, aumentando i poteri di controllo e aumentando le sanzioni per

Il governo dell’Australia Occidentale (WA) ha introdotto modifiche legislative per rafforzare la regolamentazione del settore del gioco d’azzardo del paese, aumentando i poteri di controllo e aumentando le sanzioni per la non conformità. L’iniziativa legislativa arriva in risposta alle raccomandazioni della Perth Casino Royal Commission secondo cui era necessario modernizzare la legislazione per soddisfare le esigenze attuali.

Le riforme garantiscono alla Gaming and Wagering Commission (GWC) una maggiore autorità per impartire direttive ai titolari di licenza dei casinò e far rispettare la conformità. Inoltre, le sanzioni per la violazione delle leggi sul gioco d’azzardo dell’Australia Occidentale sono state notevolmente aumentate, nella speranza che possano rappresentare un deterrente.

Gary Dreibergs, presidente della GWC, ha commentato: “Accolgo con favore le riforme, guidate dal governo statale, che assisteranno notevolmente la Gaming and Wagering Commission nel nostro importante compito di far rispettare le leggi sul gioco d’azzardo e porre fine al gioco illegale.

L’aumento sostanziale delle sanzioni fungerà da deterrente e da punizione più appropriata per i trasgressori della legge che potrebbero considerare le attuali sanzioni più basse come un rischio accettabile quando considerano i profitti che possono essere ricavati dalla sovversione delle leggi.

I poteri aggiuntivi per il GWC contribuiranno a rafforzare significativamente la nostra capacità di svolgere indagini e azioni penali di successo per sradicare le attività illegali, che attraggono riciclatori di denaro e bande criminali organizzate”.

Commentando la riforma, il ministro delle corse e del gioco d’azzardo Paul Papalia ha dichiarato: “Affrontare tutte le raccomandazioni di riforma legislativa della Royal Commission richiederà tempo, ma siamo molto avanti nel nostro percorso per implementare i cambiamenti di vasta portata che sono necessari per stabilire un quadro normativo moderno, non solo per le operazioni dei casinò, ma per tutte le attività di gioco”.

