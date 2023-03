Australia: le banche chiedono il divieto dell’uso della carta di credito per il gioco d’azzardo sportivo online

Il CEO dell’Australian Banking Association (ABA), Anna Bligh, ha chiesto il divieto dell’uso della carta di credito nel gioco d’azzardo sportivo online, affermando che il settore manca di una regolamentazione di base. Mentre gli stati e i territori hanno vietato l’uso della carta di credito per il gioco d’azzardo in luoghi fisici, il gioco d’azzardo online non è stato soggetto alla stessa regolamentazione.

Bligh ha affermato che le banche non hanno chiesto una crociata morale contro il gioco d’azzardo online, ma sono invece determinate a proteggere i propri interessi commerciali. Ha affermato che le carte di credito non sono adatte al settore poiché potrebbero consentire a qualcuno di accumulare una notevole quantità di debito in un breve periodo. Ha notato che le carte di credito sono state vietate per l’uso nelle slot machine dei pub e negli allibratori da oltre 20 anni.

Responsible Wagering Australia (RWA) ha annunciato che sta sviluppando soluzioni per fermare l’uso della carta di credito per il gioco d’azzardo sportivo online. Tuttavia, l’attuazione di un divieto generalizzato potrebbe essere complicata. Le banche di solito cercano un codice commerciante allegato a ciascuna transazione per identificare e bloccare prodotti specifici. Il codice per il gioco d’azzardo online viene utilizzato anche da enti di beneficenza che vendono biglietti della lotteria per la raccolta fondi. Cambiare il codice per concentrarsi solo sul gioco d’azzardo richiederebbe un accordo internazionale.

Alcune banche, tra cui Citibank, Suncorp, Bank of Queensland e Bank Australia, hanno già preso provvedimenti e vietato l’uso delle loro carte di credito per il gioco d’azzardo. Tuttavia, l’ABA sostiene che le società di gioco d’azzardo dovrebbero essere tenute a condurre e pagare le proprie misure di conformità dopo un ragionevole periodo di adeguamento.

Anche il deputato indipendente Rebekha Sharkie chiede il divieto del gioco d’azzardo con carta di credito e questa settimana introdurrà un disegno di legge per i membri privati. Ha detto a The Guardian: “Gli smartphone consentono alle persone di accedere a servizi di scommesse interattive in qualsiasi luogo e momento e in relativa privacy. Ci vogliono solo un minuto o due per giocare ma, quando si usa il credito, può volerci molto tempo per ripagare. Ciò fornirà una maggiore coerenza delle scommesse online e telefoniche con il gioco d’azzardo in sedi autorizzate, casinò e punti vendita TAB”.

Il collega di Sharkie, Andrew Wilkie, ha anche preparato una legislazione che imporrebbe alle società di gioco d’azzardo l’obbligo di segnalare alle autorità transazioni sospette e proventi di reato.

È prevista un’inchiesta parlamentare per fornire al governo federale raccomandazioni sul gioco d’azzardo online e sui suoi effetti sulle persone che affrontano danni legati al gioco d’azzardo. L’inchiesta dovrebbe avere la sua prossima udienza pubblica ospitata entro la fine di marzo.

