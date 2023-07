Australia. L’autorità pubblicitaria ACMA blocca 5 siti di gioco illegali

L’Australian Communications and Media Authority (ACMA) ha emesso una richiesta per i fornitori di servizi Internet (ISP) australiani per bloccare altri cinque siti web di gioco d’azzardo. Ha scoperto che

L’Australian Communications and Media Authority (ACMA) ha emesso una richiesta per i fornitori di servizi Internet (ISP) australiani per bloccare altri cinque siti web di gioco d’azzardo. Ha scoperto che stavano violando l’Interactive Gambling Act 2001.

Le ultime aggiunte all’elenco dei siti Web bloccati dal regolatore sono: Reef Reels, Royal Reels, Ricky Casino, Slots Gallery e Slotastic.

Il blocco dei siti Web è una delle principali misure di applicazione implementate dall’ACMA per cercare di frenare il gioco d’azzardo online illegale.

Acma ha presentato la sua prima richiesta di blocco a novembre 2019 e da allora ha bloccato 803 siti web di giochi d’azzardo e affiliati illegali.

ACMA ha recentemente intrapreso un’azione contro un sito di skin CS: GO per aver preso di mira i giovani giocatori. Ha anche multato Entain AU $ 13.320 per aver accettato scommesse in-play illegali durante il torneo di golf LIV a Bangkok nell’ottobre 2022.

PressGiochi