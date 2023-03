Australia: la polizia federale lancia una nuova task force antiriciclaggio

La polizia federale australiana ha lanciato una task force multi-agenzia per combattere il riciclaggio di denaro in Australia. Taskforce Avarus mira a impedire ai criminali di riciclare denaro attraverso il sistema finanziario e il mercato immobiliare.

Secondo l’AFP,bande criminali di Sydney riciclano 1 milione di dollari australiani all’ora facendo volare i money mule attraverso il paese per raccogliere denaro illegale e depositarlo negli sportelli automatici. Hanno anche affermato che i corrieri in contanti utilizzano “zone morte” nei parchi e nella boscaglia per spostare denaro illecito, mentre anche il latte artificiale, le vitamine e i beni di fascia alta vengono utilizzati per riciclare denaro.

La task force collaborerà con l’Australian Border Force (ABF), l’AFP, l’AUSTRAC e l’Australian Criminal Intelligence Commission. Insieme ai partner del Commonwealth, l’AFP cercherà anche relazioni pubblico-privato, anche con istituzioni finanziarie.

Il vice amministratore delegato dell’AUSTRAC per l’intelligence, il dottor John Moss, ha dichiarato: “I criminali si impegnano nelle attività più redditizie, come il traffico di droga o di esseri umani. Quindi, quando i criminali ripuliscono i soldi ricavati da questi crimini, le persone non dovrebbero perdere di vista il bambino che è stato sfruttato, o la violenza e le morti causate dal traffico di droghe illecite. Ecco perché AUSTRAC è orgogliosa di far parte di questa task force e porta la nostra forte partnership con il settore finanziario attraverso la Fintel Alliance guidata da AUSTRAC, la nostra profonda esperienza nell’intelligence finanziaria e i nostri poteri normativi per lavorare con i nostri partner delle forze dell’ordine per colpire transnazionali, criminalità grave e organizzata dove fa male”.

L’assistente commissario dell’ABF Erin Dale ha aggiunto: “Questa task force consente all’ABF di mantenere una presenza operativa contemporanea nell’area della criminalità organizzata grave dove esiste un nesso di confine identificato. Le attività multi-agenzia come AVARUS offrono un’importante opportunità per i partner delle forze dell’ordine di sfruttare le notevoli capacità dell’ABF”.

Una settimana fa, AUSTRAC ha annunciato l’istituzione di una seconda unità specializzata per combattere il riciclaggio di denaro nell’industria del gioco d’azzardo. Il watchdog ha affermato che l’unità è stata creata in risposta a “gravi non conformità in un certo numero di aziende”.

L’anno scorso, AUSTRAC ha avviato un’indagine sui sospetti che Sportsbet e Bet365 non abbiano rispettato le leggi antiriciclaggio. I revisori esterni dovrebbero riferire presto sui loro risultati.

