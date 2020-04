Australia, incremento drastico dei dati relativi al gioco d’azzardo online

Nel mezzo della crisi del Coronavirus, l’Australia ha visto un forte aumento del gioco d’azzardo online. Uno studio congiunto della società di analisi del credito australiano Illion e società di analisi AlphaBeta ha rivelato un aumento del 67% del gioco d’azzardo online a seguito della recente chiusura di tutti i servizi non essenziali a causa dell’impatto di Covid-19. Servizi come la consegna di generi alimentari sono aumentati del 63%, mentre i servizi di vendita al dettaglio e abbonamento online sono aumentati del 61%. Le scommesse sportive sono consentite in Australia, ma i giochi da casinò online e il poker non lo sono, poiché sono severamente vietati ai sensi dell’Interactive Gambling Act. Le cifre non descrivono l’aumento del gioco d’azzardo online per tipo e non indicano nemmeno se i dati si riferiscono solo alle attività di gioco d’azzardo legali. Il professor Charles Livingstone della Monash University ha dichiarato: “Le macchine da gioco mirano al piacere nel cervello del consumatore. Le persone che sono sotto stress lo trovano molto liberatorio. In realtà, l’aumento del 67%, è un dato abbastanza allarmante”.

Tony Mohr, direttore esecutivo dell’Alleanza per la riforma del gioco d’azzardo, ha dichiarato: “Ora si può scommettere sul colore della cravatta, il tempo e lo sharemarket stesso. È come avere una sanguisuga sulla società mentre stiamo cercando di combattere una guerra. È il momento peggiore per ostacolare le persone che stanno cercando di cavarsela”.

