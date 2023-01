Australia, il governo del NSW difende la proposta di aumentare le tasse sui giochi

Il governo del New South Wales (NSW) ha difeso i piani per aumentare l’aliquota fiscale per le macchine da poker nei casinò per allinearle alle macchine nei pub e nei club. La mossa dovrebbe entrare in vigore da luglio e vedrebbe le macchine da poker da casinò soggette a un’aliquota fiscale massima del 60,67%.

Il tesoriere Matt Kean ha affermato che l’aumento delle tasse è “del tutto appropriato” e genererà 364 milioni di dollari australiani (244,2 milioni di dollari) per le aree colpite da disastri nei prossimi tre anni.

“Se i casinò vogliono perdere la loro licenza sociale, se vogliono chiudere un occhio su cose come il riciclaggio di denaro, il governo del NSW pensa che non sia irragionevole aspettarsi che diano un piccolo contributo alle vittime delle inondazioni. È del tutto appropriato “, ha detto Kean in una conferenza stampa.

PressGiochi