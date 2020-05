Australia. Il direttore dell’ORG, Natalie Wright, espone i rischi legati ai siti di gioco d’azzardo online illegali

Il direttore dell’ORG Natalie Wright ha affermato che, con la sospensione di molti sport e la chiusura temporanea di pub, club e casinò, esiste il rischio che un numero maggiore di persone si rivolga ai siti non regolamentati.

“I siti Web di gioco d’azzardo stranieri sono illegali in Australia e le persone che li usano affrontano rischi aggiuntivi rispetto a quando giocano con un operatore australiano autorizzato”- ha dichiarato Wright, che continua dicendo- “Alcuni di questi siti sembrano legittimi e persino australiani usando. Questi siti sono illegali ai sensi del Commonwealth Interactive Gambling Act 2001 e, poiché non sono regolamentati, non esistono garanzie per proteggere le persone”.

Ai sensi della legislazione, l’Australian Communications and Media Authority (ACMA) ha il potere di chiedere ai fornitori di servizi Internet di bloccare i siti di gioco d’azzardo stranieri che operano illegalmente in Australia. Uno dei rischi comuni associati ai siti di gioco d’azzardo stranieri includono non essere in grado di accedere alle vincite o alla scomparsa del credito quando gli operatori chiudono o spostano gli fondi aggiuntivi dai conti bancari dei giocatori senza approvazione. I siti di gioco d’azzardo illegali possono includere: casinò, slot machine, gratta e vinci scommesse sull’esito di lotterie o servizi di keno (lotterie “sintetiche”) che forniscono scommesse “in-play” su eventi sportivi, servizi di scommesse non autorizzati da uno stato o territorio australiano .

Wright ha spiegato che: “Per le persone che vogliono giocare d’azzardo online, è necessario utilizzare solo i servizi autorizzati in Australia, in quanto esistono misure di tutela dei consumatori e opzioni di gioco responsabili, come la possibilità di stabilire limiti di tempo e di spesa. La Helpline sul gioco d’azzardo del NSW e i servizi di assistenza e trattamento online rimangono disponibili 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana e possono essere raggiunti al numero 1800 858 858 o gamblinghelp.nsw.gov.au.

