13 Agosto 2025 - 22:54

Australia, dal 2019 sono stati bloccati 1.296 siti di gioco illegale

L’Australian Communications and Media Authorithy (ACMA) ha richiesto ai fornitori di servizi internet australiani (ISP) di bloccare ulteriori siti di gioco d’azzardo online illegali, dopo che le indagini hanno rilevato

13 Agosto 2025

L’Australian Communications and Media Authorithy (ACMA) ha richiesto ai fornitori di servizi internet australiani (ISP) di bloccare ulteriori siti di gioco d’azzardo online illegali, dopo che le indagini hanno rilevato che tali servizi operavano in violazione dell’Interactive Gambling Act del 2001.

I siti bloccati di recente includono:

  • Slot Mafia
  • Top Aussie Pokies
  • Polymarket
  • Spinanga

Il blocco dei siti web è una delle diverse misure adottate per proteggere gli australiani dal gioco d’azzardo illegale online. Da quando ACMA ha effettuato la sua prima richiesta di blocco nel novembre 2019, sono stati bloccati 1.296 siti di gioco d’azzardo e siti affiliati illegali. Inoltre, circa 220 servizi illegali si sono ritirati dal mercato australiano da quando ACMA ha iniziato ad applicare le nuove regole contro il gioco d’azzardo online illegale nel 2017.

 

PressGiochi

