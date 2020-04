Australia, Crown Resorts taglia 11.500 posti di lavoro

Il gigante del casinò australiano Crown Resorts licenzierà 11.500 dipendenti a causa delle restrizioni della pandemia di Coronavirus. La società di gioco ha versato ex gratia lo stipendio di due settimane ai lavoratori a tempo pieno e part-time, offrendo allo stesso tempo 1.000 dollari ai lavoratori occasionali. L’amministratore delegato di Crown Resorts Ken Barton e altri senior manager hanno subito una riduzione temporanea del 20%.

Barton ha dichiarato: “Abbiamo preso la decisione difficile ma necessaria per eliminare un gran numero di nostri dipendenti. Sono profondamente grato ai nostri dipendenti per la loro comprensione e il loro impegno durante questo periodo doloroso e altamente incerto. Stiamo continuando a studiare i modi in cui possiamo supportare i nostri dipendenti in modo continuativo. Crown accoglie con favore il programma JobKeeper del governo del Commonwealth, che sarà fondamentale per mantenere in contatto la nostra attività e i nostri dipendenti”. La diffusione di Covid-19 sta interessando i casinò di Melbourne e Perth, ma Crown Resorts prevede ancora di pagare agli azionisti il ​​loro acconto sul dividendo. Crown sostiene di trovarsi in una forte posizione finanziaria, con circa 500 milioni di dollari in contanti e la possibilità di prendere in prestito più di 1 miliardo di dollari.

PressGiochi