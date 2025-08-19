Australia. Crown Melbourne censurata per violazioni alle regole su slot machine e gioco responsabile

La Crown Melbourne è stata formalmente censurata dalla Victorian Gambling and Casino Control Commission (VGCCC) per non aver rispettato gli obblighi di riduzione del danno legati all’utilizzo delle slot machine.

L’autorità di regolamentazione ha accertato che il casinò ha violato le regole sul pre-commitment consentendo ad alcuni clienti di continuare a giocare anche dopo aver superato i limiti autoimposti e, in diversi casi, permettendo l’utilizzo di carte registrate a nomi non corrispondenti a quelli legali.

“Le slot machine sono prodotti ad alto rischio e ad alto potenziale di danno”, ha dichiarato il presidente della VGCCC, Chris O’Neill. “I programmi di pre-commitment permettono alle persone di gestire il proprio gioco fissando limiti di tempo e di spesa in anticipo. È un obbligo legale ed etico per il casinò garantire il rispetto di queste regole”.

Secondo le indagini, tra dicembre 2023, quando sono stati introdotti il gioco con tessera obbligatoria e i sistemi di pre-commitment, e luglio 2025, almeno 22 clienti hanno potuto superare i limiti dichiarati, mentre altri 10 hanno giocato utilizzando conti non registrati a loro nome.

Il sistema statale di auto-limitazione, denominato YourPlay, è installato su tutte le macchine da gioco in Victoria ed è obbligatorio presso il casinò di Melbourne.

La VGCCC ha precisato che Crown ha collaborato con l’indagine e adottato misure correttive, tra cui un rafforzamento della formazione del personale e dei controlli interni, ma ha sottolineato che la censura rimarrà agli atti.

“Questo richiamo resterà nel registro di Crown e non esiteremo ad adottare provvedimenti disciplinari più severi in futuro in caso di violazioni analoghe o ulteriori”, ha concluso O’Neill.

PressGiochi