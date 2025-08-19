Newsletter

20 Agosto 2025 - 09:22

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Australia. Crown Melbourne censurata per violazioni alle regole su slot machine e gioco responsabile

La Crown Melbourne è stata formalmente censurata dalla Victorian Gambling and Casino Control Commission (VGCCC) per non aver rispettato gli obblighi di riduzione del danno legati all’utilizzo delle slot machine.

19 Agosto 2025

Share the post "Australia. Crown Melbourne censurata per violazioni alle regole su slot machine e gioco responsabile"

Print Friendly, PDF & Email

La Crown Melbourne è stata formalmente censurata dalla Victorian Gambling and Casino Control Commission (VGCCC) per non aver rispettato gli obblighi di riduzione del danno legati all’utilizzo delle slot machine.

L’autorità di regolamentazione ha accertato che il casinò ha violato le regole sul pre-commitment consentendo ad alcuni clienti di continuare a giocare anche dopo aver superato i limiti autoimposti e, in diversi casi, permettendo l’utilizzo di carte registrate a nomi non corrispondenti a quelli legali.

“Le slot machine sono prodotti ad alto rischio e ad alto potenziale di danno”, ha dichiarato il presidente della VGCCC, Chris O’Neill. “I programmi di pre-commitment permettono alle persone di gestire il proprio gioco fissando limiti di tempo e di spesa in anticipo. È un obbligo legale ed etico per il casinò garantire il rispetto di queste regole”.

Secondo le indagini, tra dicembre 2023, quando sono stati introdotti il gioco con tessera obbligatoria e i sistemi di pre-commitment, e luglio 2025, almeno 22 clienti hanno potuto superare i limiti dichiarati, mentre altri 10 hanno giocato utilizzando conti non registrati a loro nome.

Il sistema statale di auto-limitazione, denominato YourPlay, è installato su tutte le macchine da gioco in Victoria ed è obbligatorio presso il casinò di Melbourne.

La VGCCC ha precisato che Crown ha collaborato con l’indagine e adottato misure correttive, tra cui un rafforzamento della formazione del personale e dei controlli interni, ma ha sottolineato che la censura rimarrà agli atti.

“Questo richiamo resterà nel registro di Crown e non esiteremo ad adottare provvedimenti disciplinari più severi in futuro in caso di violazioni analoghe o ulteriori”, ha concluso O’Neill.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Scadenze fiscali del 20 agosto per il settore giochi

Gli scommettitori si innamorano del calcio femminile

Tolentino: sospesa la licenza a un bar per slot machine irregolari

Imprese: nel secondo trimestre sono 8.299 quelle del settore giochi e scommesse

IGT: tre jackpot milionari a luglio per le slot “Wheel of Fortune”

Australia. Crown Melbourne censurata per violazioni alle regole su slot machine e gioco responsabile

Filippine, gli operatori del gioco sostengono l’audizione del Senato: “I rischi arrivano dal gambling illegale”

UK, la deputata laburista Dawn Butler: “Fermiamo l’invasione delle betting shop nelle nostre città”

L’European Poker Tour torna a Parigi nel 2026

Bilancio dello Stato: nel primo semestre da lotterie e giochi entrate per 3,3 mld

EEGS 2025: presentati i nuovi membri del Consiglio Consultivo

Greentube cresce nel mercato sudafricano grazie alla collaborazione con Hollywoodbets

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy