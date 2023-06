Australia: cresce la pressione per introdurre divieti alla pubblicità del gioco d’azzardo online

Il governo australiano sta subendo crescenti pressioni per vietare o limitare ulteriormente gli annunci di giochi a distanza.

Guidata dal deputato laburista Peta Murphy, l’inchiesta sull’impatto che il gioco online ha con le persone dipendenti da gioco ha già presentato prove di danni causati dagli annunci di gioco d’azzardo. Secondo gli analisti, le raccomandazioni incluse nello studio chiederanno norme più severe sugli annunci di gioco d’azzardo prima e dopo le trasmissioni sportive in diretta, un’idea sostenuta sia dal governo che dall’opposizione.

Sebbene un divieto totale sembri improbabile, Tim Costello, capo dell’Alleanza per la riforma del gioco d’azzardo, ha sottolineato la possibilità di una cooperazione tra il governo e il partito di opposizione “per liberarsi dalla saturazione delle pubblicità sul gioco d’azzardo”. Tracciando parallelismi con il divieto di pubblicità del tabacco, Costello ha sostenuto che il divieto di pubblicità sul gioco d’azzardo dovrebbe essere l’obiettivo finale.

Samantha Thomas, ricercatrice in materia di gioco d’azzardo e salute presso la Deakin University, ha esortato il governo a considerare le scommesse come un problema di salute pubblica e ad aumentare il coinvolgimento del dipartimento della salute. Per proteggere efficacemente i giovani dalle promozioni sul gioco d’azzardo, Thomas ha insistito sulla necessità di implementare divieti di marketing completi. Durante il suo primo mandato, il governo del premier Albanese ha implementato un divieto di utilizzo della carta di credito per il gioco d’azzardo online e ha aggiornato gli slogan di avvertimento per sostituire lo slogan “gioca responsabilmente” nelle pubblicità.

