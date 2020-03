Australia, chiusi tutti i casinò per contrastare la diffusione del COVID-19

Per impedire la diffusione del Coronavirus, il Primo Ministro Scott Morrison ha annunciato che tutti i casinò in Australia rimarranno chiusi.

Scott Morrison ha annunciato che le operazioni di gioco devono essere interrotte, a partire da oggi. Tutte le attività non essenziali in Australia, inclusi i casinò, non saranno più autorizzate ad aprire. La decisione del governo arriva in risposta alla pandemia del Coronavirus, che continua a diffondersi.

“Questo dovrebbe mettere in evidenza a tutti gli australiani quanto sia grave la situazione e quanto tutti dobbiamo lavorare insieme per ottenere un buon risultato. Abbiamo a che fare con i principali luoghi di incontro sociale, ma se non ci atteniamo alle restrizione, lo scenario della salute nel futuro sarà drastico”. Ci sono 1.081 casi confermati in Australia e sette persone sono morte di Coronavirus. Di conseguenza, il governo sta prendendo provvedimenti per impedire che si diffonda ancora di più.

PressGiochi