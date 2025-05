Australia. Austrac richiede controlli di conformità AML ai casinò

L’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha incaricato The Ville Resort-Casinò di Townsville e Mindil Beach Casino Resort di Darwin di nominare revisori esterni per valutare la loro conformità

L’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha incaricato The Ville Resort-Casinò di Townsville e Mindil Beach Casino Resort di Darwin di nominare revisori esterni per valutare la loro conformità AML/CTF.

Le azioni sono state intraprese dopo che AUSTRAC ha individuato potenziali lacune e carenze nei controlli, nel rischio e nella sorveglianza di AML/CTF.

Il CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas, ha detto che i casinò del nord dell’Autstralia gestiscono macchine da gioco e giochi da tavolo che costituiscono un rischio elevato. Senza adeguati controlli e monitoraggio, possono essere utilizzati per il riciclaggio di denaro.

“Anche se possono essere più piccole di entità come Crown Resorts e The Star, come tutti i luoghi di gioco d’azzardo, La Ville e Mindil Beach affrontano un maggiore rischio di sfruttamento da parte dei criminali,” Thomas ha detto.

“AUSTRAC prende molto sul serio l’obiettivo di lasciare il denaro illecito fuori l’industria del gioco d’azzardo in Australia e intende quindi assicurarsi che le imprese dl gioco effettuino rigidi controlli sul riciclaggio di denaro.

Questa iniziativa segue le principali azioni che abbiamo intrapreso contro altri casinò, Crown Resorts, Sky City e The Star e bookmakers online, Entain, scommesse sportive e Bet 365.

Il mio messaggio ai consigli di amministrazione e agli amministratori delegati del settore del gioco d’azzardo, compresi i pub e le discoteche con macchine da gioco, è di assicurarsi di rispettare le leggi australiane sul riciclaggio di denaro e prendiate seriamente la responsabilità di affrontare il riciclaggio di denaro; stiamo monitorando la situazione e prenderemo ulteriori provvedimenti.

Il riciclaggio di denaro danneggia la nostra economia e permette ai criminali di trarre profitto da alcuni dei crimini più orribili – dobbiamo eliminarlo”.

I revisori avranno il compito di valutare la conformità di entrambe le aziende alla legge AML/CTF e alle regole AML/CTF e riferiranno ad AUSTRAC.

L’ambito delle verifiche includerà, ma non è limitato a valutare se ogni casinò sia:

mantenere un programma AML/CTF che identifica, mitiga e gestisce i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF);

intraprendere un’adeguata valutazione del rischio ML/TF che consideri il rischio affrontato dalla loro attività, la sua base di clienti e i metodi con cui forniscono i propri servizi;

garantire un quadro attraverso il quale i consigli di amministrazione e l’alta dirigenza abbiano una supervisione continua del programma AML/CTF;

monitorare adeguatamente i clienti al fine di identificare, mitigare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo che affrontano.

