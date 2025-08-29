Australia, Albanese cauto sul divieto totale alla pubblicità del gioco d’azzardo

Anthony Albanese, Primo Ministro australiano, continua a mostrarsi cauto riguardo alle richieste di un divieto federale della pubblicità sul gioco d’azzardo in Australia, nonostante le pressioni dei sostenitori della riforma e le raccomandazioni delle commissioni parlamentari.

Parlando alla ABC Australia, Albanese ha dichiarato che, sebbene il governo riconosca i danni legati al gioco d’azzardo, un divieto totale potrebbe avere conseguenze indesiderate. “Quello che ci preoccupa sono le implicazioni pratiche, ovvero se le persone finiranno semplicemente per rivolgersi all’estero. A quel punto non ci sarebbe alcuna entrata fiscale, e il problema non sarebbe risolto,” ha affermato.

Ha poi evidenziato le misure già adottate, tra cui il registro nazionale di autoesclusione BetStop e le restrizioni sull’uso delle carte di credito per le scommesse online.

Il Rapporto Murphy del 2022 ha raccomandato un divieto graduale di tre anni sulla pubblicità del gioco d’azzardo in tutti i media. Il governo, tuttavia, sembra orientato verso riforme più moderate, come il limite al numero di annunci per ora e restrizioni alla loro trasmissione durante gli eventi sportivi dal vivo.

I gruppi di advocacy, tra cui l’Alliance for Gambling Reform, sostengono che misure parziali siano insufficienti e avvertono che la continua esposizione alla pubblicità del gioco d’azzardo danneggia in modo sproporzionato i bambini e le persone vulnerabili. I riformisti insistono sul fatto che non introdurre un divieto comprometterebbe la fiducia del pubblico e perpetuerebbe lo status dell’Australia come nazione occidentale con le perdite pro capite da gioco più alte.

Si prevede che il governo darà una risposta completa entro la fine dell’anno.

