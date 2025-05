Australia: ACMA sanziona Unibet per violazione delle norme sull’autoesclusione dal gioco

Betchoice Corporation Pty Ltd, che opera come Unibet, ha pagato una multa di $ 1.014.120 per non aver chiuso i conti di 954 dei suoi clienti che si erano registrati

Betchoice Corporation Pty Ltd, che opera come Unibet, ha pagato una multa di $ 1.014.120 per non aver chiuso i conti di 954 dei suoi clienti che si erano registrati con BetStop – il registro di autoesclusione australiano (NSER).

Un’indagine dell’Australian Communications and Media Authority (ACMA) ha rilevato più di 100.000 violazioni da parte di Unibet all’ Interactive Gambling Act 2001 per non aver chiuso i conti di 954 clienti il prima possibile dopo essersi registrati al NSER.

L’inchiesta ha rilevato che 45 di questi conti clienti sono rimasti aperti per 190 giorni o più, compresi molti che si erano registrati per autoescludersi dalle scommesse online e telefoniche il primo giorno del NSER. Anche se nessuno di questi clienti auto-esclusi è stato in grado di piazzare scommesse durante il loro periodo di auto-esclusione, i conti avrebbero dovuto essere chiusi.

La società ha inoltre fornito servizi di scommesse a 45 clienti dopo che avevano cessato di essere registrati presso NSER, utilizzando vecchi conti che avrebbero dovuto essere chiusi. ACMA ha trovato prove che questi clienti erano in grado di piazzare migliaia di scommesse attraverso questi conti dopo la fine della loro registrazione NSER, tra cui un cliente che ha piazzato più di 1.200 scommesse sul loro vecchio conto.

Secondo le regole IGA, una volta che un individuo si registra presso il NSER, i fornitori di servizi di scommessa devono chiudere il conto di tale persona non appena possibile, con ulteriori infrazioni per ogni giorno in cui il conto rimane aperto. Se la persona termina l’auto-esclusione e decide di piazzare nuovamente le scommesse, deve essere richiesto di aprire un nuovo account invece di essere autorizzato ad accedere al suo vecchio account.

Membro di ACMA e responsabile dell’area giochi, Carolyn Lidgerwood ha detto che questo è stato un significativo errore nei processi di conformità NSER da parte di Unibet.

“La nostra indagine ha portato alla luce molto gravi violazioni da parte di Unibet in un periodo di tempo prolungato”, ha affermato Lidgerwood.

“Richiedere in alcuni casi 190 giorni per chiudere i conti è chiaramente inaccettabile e non riflette le decisioni prese dai clienti Unibet di cercare supporto per aiutarli a non giocare d’azzardo.

Le regole NSER sono anche lì per garantire che le persone stanno facendo una scelta chiara e deliberata di riprendere il gioco d’azzardo. Questo non è il caso se possono semplicemente accedere ai vecchi account. Riconosciamo che non sono state effettuate scommesse da questi account Unibet mentre i clienti erano auto-esclusi. Tuttavia, questo risultato avverte l’industria che deve rispettare le regole o affrontare potenziali sanzioni finanziarie e altre azioni disponibili per ACMA in base all’IGA” ha concluso.

In aggiunta alla prima sanzione pecuniaria imposta dall’ACMA per violazioni delle norme NSER, l’ACMA ha accettato un impegno vincolante di 2 anni da parte di Unibet. La scoietà si impegna ad effettuare una revisione completa e indipendente dei suoi sistemi e processi di conformità e all’implementazione dei miglioramenti raccomandati.

Unibet si è anche impegnata volontariamente a emettere rimborsi ai clienti interessati che sono stati in grado di accedere agli account che avrebbero dovuto essere chiusi. L’ACMA considera questi importanti impegni da parte di Unibet, diretti a garantire la futura conformità.

PressGiochi