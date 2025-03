Australia. ACMA oscura nuovi siti di gioco illegale, ora sulla black list presenti 1.178 siti

L’Australian Communications and Media Authority (ACMA) ha adottato ulteriori misure contro gli operatori di gioco online illegali richiedendo ai provider di servizi Internet (ISP) australiani di bloccare nuovi siti di

L’Australian Communications and Media Authority (ACMA) ha adottato ulteriori misure contro gli operatori di gioco online illegali richiedendo ai provider di servizi Internet (ISP) australiani di bloccare nuovi siti di gioco online non autorizzzati, dopo che le indagini hanno scoperto che questi servizi operano in violazione dell’Interactive Gambling Act del 2001.

Gli ultimi siti bloccati includono Crown slots e Billy billion.

Il blocco dei siti Web è una delle numerose strategie impiegate dall’ACMA per proteggere gli australiani dal gioco illegale.

Da quando l’ACMA ha presentato la sua prima richiesta di blocco a novembre 2019, sono stati bloccati 1.178 siti Web di gioco d’azzardo illegali e affiliati. Circa 220 servizi illegali si sono ritirati dal mercato australiano da quando l’ACMA ha iniziato ad applicare le nuove regole sul gioco online illegale nel 2017.

L’ACMA ricorda ai consumatori che anche se un servizio sembra legittimo, è improbabile che abbia importanti protezioni per i clienti. Ciò significa che gli australiani che utilizzano servizi di gioco illegali rischiano di perdere i propri soldi.

PressGiochi