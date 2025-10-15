Australia: ACMA blocca 7 siti di gioco illegale, ora la black list conta 1.338 siti

L’Australian communications and media Authorithy (ACMA) ha richiesto ai fornitori di servizi internet australiani (ISP) di bloccare altri siti di gioco d’azzardo illegale online, dopo che le indagini hanno rilevato

L’Australian communications and media Authorithy (ACMA) ha richiesto ai fornitori di servizi internet australiani (ISP) di bloccare altri siti di gioco d’azzardo illegale online, dopo che le indagini hanno rilevato che tali servizi operavano in violazione dell’Interactive Gambling Act del 2001.

I siti più recenti bloccati includono:

Crown Gold

Maxispin Casino

Rain.gg

Didibet

LuckyBet

Malina Casino

Spins of Glory

Il blocco dei siti web è una delle diverse misure di contrasto adottate per proteggere gli australiani dal gioco d’azzardo illegale online. Da quando ACMA ha emesso la prima richiesta di blocco nel novembre 2019, sono stati bloccati 1.338 siti di gioco d’azzardo e affiliati illegali. Inoltre, circa 220 servizi illegali si sono ritirati dal mercato australiano da quando ACMA ha iniziato ad applicare le nuove regole contro il gioco d’azzardo illegale nel 2017.

PressGiochi