Australia, ACMA blocca 5 siti web di gioco d’azzardo offshore illegali

L’Autorità australiana per le comunicazioni e i media (ACMA) ha emesso una richiesta ai fornitori di servizi Internet (ISP) australiani per bloccare altri cinque siti web illegali di gioco d’azzardo offshore. Le ultime aggiunte all’elenco dei siti bloccati sono Viperspin, Just Casino, Betandplay, Play Fina e Comic Play Casino, tutti ritenuti in violazione dell’Interactive Gambling Act 2001.

Dalla sua richiesta iniziale di blocco dei siti web, ACMA ha bloccato l’accesso a 835 siti web affiliati e di gioco d’azzardo illegali. Dal 2017 si sono ritirati volontariamente dal mercato australiano 215 servizi non autorizzati.

L’ACMA afferma che procederà a bloccare i siti quando un sito web offre servizi di gioco d’azzardo interattivi a clienti australiani o promuove il gioco d’azzardo interattivo regolamentato senza licenza. Il regolatore ha avvertito che gli australiani che utilizzano servizi di gioco d’azzardo illegali non sono protetti dalle leggi australiane.

PressGiochi