Australia. A Brisbane sorgerà il nuovo casinò The Queen’s Wharf, con 2500 slot machine

A Brisbane, sorgerà un nuovo casinò da 3,6 miliardi di dollari australiani che presenterà circa 2.500 slot machine. The Queen’s Wharf, che aprirà nel 2022, presenterà 800 slot machine in più rispetto al The Treasury. Situato proprio accanto al fiume Brisbane, Star Entertainment Group originariamente ha ottenuto i diritti per lo sviluppo di un resort integrato nel 2015, mentre la costruzione è iniziata nel 2019.

L’amministratore delegato di Star Queensland, Geoff Hogg, ha confermato le 800 slot machine aggiuntive, aggiungendo anche informazioni riguardanti la futura chiusura di The Treasury, dichiarando: “Non ci sono stati cambiamenti nelle condizioni di licenza del casinò, quindi Brisbane avrà ancora un solo casinò. Quindi, quando si aprirà lo sviluppo del nuovo Queen’s Wharf, il casinò esistente chiuderà”. A marzo, Star Entertainment ha licenziato il 90% della forza lavoro a causa della pandemia di Coronavirus.

