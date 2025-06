Ats Bergamo, arriva l’ok per il piano locale per il contrasto al GAP 2025-2027

Ats Bergamo ha adottato definitivamente il Piano Locale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico per il triennio 2025-2027 con un finanziamento da parte della Regione Lombardia di 1.631.391 euro.

Il Piano Locale ho l’obiettivo di potenziare la prevenzione, la cura e l’integrazione sul territorio della provincia di Bergamo.

È stata pubblicata, inoltre, una manifestazione d’interesse rivolta ai 14 ambiti territoriali sociali della provincia di Bergamo per acquisire candidature per la realizzazione di azioni progettuali nel piano GAP, con scadenza fissata per il 27 luglio 2025.

Tra gli ambiti territoriali sociali coinvolti: Bergamo, Dalmine, Seriate, Grumello, Valle Cavalllina, Monte Bronzone e Basso Sebino, Alto Sebino Valle Seriana, Val Seriana superiore e Val di Scalve, Valle Brembana, Valle Imagna e Villa d’Almé- Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val S. Martino, Treviglio e Romano di Lombardia.

