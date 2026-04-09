Atalanta-Juventus, in palio punti pesantissimi per l’Europa. I pronostici di Netwin

La trentaduesima giornata di Serie A offre partite delicatissime e importanti per tutte le zone della classifica. E naturalmente c’è di mezzo pure la corsa all’Europa. 24 ore prima di Como-Inter, infatti, a Bergamo si gioca un match che mette in palio punti pesantissimi: stiamo parlando di Atalanta-Juventus. Con 57 e 53 punti, si sfidano la quinta e la settima in classifica, pronte ad approfittare dello scontro diretto per guadagnare punti su una rivale e per approfittare anche di un eventuale scivolone del Como in casa, visto che Fabregas è quarto in classifica. Proprio a Bergamo, Spalletti ha vissuto una delle peggiori serate da allenatore della Juventus, mentre la Dea, a -5 dal quarto posto, insegue ora una Champions difficile, ma non più così lontana.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Se entrambe sono in corsa ancora per l’Europa che conta, il merito è inevitabilmente da dare ai due percorsi. Nelle ultime 4 partite, l’Atalanta ha conquistato 8 punti, ma solo di recente ne ha recuperati due sul Como, mentre i bianconeri sono a -1 da Fabregas dopo il successo ottenuto contro il Genoa nel quale hanno pure blindato la porta grazie a Di Gregorio. La Dea ha fatto lo stesso: 4 gol fatti e 0 subiti nei 180 minuti contro Verona e Lecce. Certamente arriveranno sfide più complicate, ma per andare in Europa servono anche questi risultati. Il precedente di Bergamo in Coppa Italia sorride nettamente alla squadra di Palladino, che è vicina alla finale della competizione. Negli ottavi di finale è finita infatti 3-0 per i bergamaschi.

IL PUNTO SULL’ATALANTA

Dopo l’uscita rovinosa dalla Champions League, la Dea ha concentrato tutte le sue energie su due obiettivi ancora facilmente perseguibili: l’Europa in campionato e la Coppa Italia. Per il ritorno con la Lazio, dopo il 2-2 dell’Olimpico, c’è ancora tempo. Intanto, Palladino proverà a restare in corsa fino alla fine per il quarto posto che, oltretutto, adesso dista solo 5 punti e con ancora tante partite importanti da giocare: Como-Inter, Como-Napoli, Atalanta-Juventus, Milan-Juventus, Milan-Atalanta e non solo. Insomma, il finale è tutto da scrivere: si può ancora chiudere questa stagione con risultati importanti, quasi clamorosi se si pensa a come era iniziata con Juric.

IL PUNTO SULLA JUVENTUS

Il pareggio del Como a Udine ha dato ai bianconeri la possibilità di portarsi alla minima distanza dal Como: Fabregas è solo a +1 su Spalletti e il dover affrontare Inter e Napoli nel giro di un mese potrebbe non aiutare. Non che ai bianconeri non manchino le sfide complicate: Atalanta-Juventus in testa, ma c’è pure Milan-Juventus a San Siro nell’ultimo match del mese di aprile. Insomma, la stagione è ancora tutta da decifrare, con una certezza: fallire l’aggancio al quarto posto potrebbe essere un disastro per la società e per Spalletti, il cui rinnovo non è stato ancora ufficializzato e, forse, nemmeno raggiunto.

PROBABILI FORMAZIONI

Scamacca e Hien difficilmente recupereranno, mentre Spalletti non avrà a disposizione McKennie squalificato e Perin e Vlahvoic infortunati: spazio a Di Gregorio e David.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; David.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

La partita di Bergamo non è facile da decifrare. I tipster di Netwin pensano a un match con entrambe le squadre a segno, e dunque il primo consiglio è il Gol quotato a 1.66. Mercato alternativo l’X quotato a 3.45.

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