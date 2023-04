Astro4her: il 18 aprile “Donne & futuro: Parità di genere per aziende eque e sostenibili”

La presenza femminile in tutti i settori economici è ormai consolidata e noi non possiamo che apportare il nostro contributo al fine di aiutare il processo culturale che vede le

La presenza femminile in tutti i settori economici è ormai consolidata e noi non possiamo che apportare il nostro contributo al fine di aiutare il processo culturale che vede le donne protagoniste di un futuro più equo e sostenibile.

Per questo la nascita di Astro4her ci è sembrata un’evoluzione naturale in un mondo in continuo mutamento, per essere parte attiva di un cambiamento che non può più attendere. Dove giovani donne possano trovare spazi di realizzazione e di inclusione e dove le aziende possano acquisire consapevolezza e sviluppare al loro interno politiche idonee alla parità di genere.

Il prossimo 18 aprile 2023, alle ore h 15.00, presso la Sala Capitolare – Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva a Roma si terrà l’evento “Donne & futuro: Parità di genere per aziende eque e sostenibili” organizzato da astro4her. L’evento si propone di supportare il processo culturale che vede le donne protagoniste di un futuro prossimo più equo e sostenibile.

