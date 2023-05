Astro sigla convenzione sulla certificazione di parita’ con Winning Women Institute

As.tro, grazie alla collaborazione con astro4her, ha siglato una convenzione relativa alla certificazione di parità con la società Winning Women Institute, società impegnata dal 2017 sul tema della Gender Equality ed ha come obiettivo diffondere il principio della Parità di Genere. La stessa ha ideato la prima certificazione italiana sulla parità di genere ed è coadiuvata da un Comitato Scientifico, composto da CEO, HR Director e Professori universitari.

Essendo la parità di genere destinata a divenire sempre più uno strumento di equità e inclusione,favorendo, altresì, l’immagine e la reputazione di ogni realtà aziendale, la convenzione siglata accompagnerà le aziende AsTro attraverso un percorso di adozione di best practice che porteranno ad un miglioramento dell’ambiente lavorativo e maggiore capacità di attrazione di talenti.

La certificazione porta con sé dei benefici:

Le aziende più inclusive generano un valore più elevato in termine di Performance aziendale

Maggiore attrattività e retention dei Talenti.

Rafforzamento dell’immagine e della Reputazione aziendale.

Possibilità di accedere a sgravi fiscali: l’articolo 5, comma 1, della legge 162/2021 ha introdotto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, come specificato dal successivo decreto di ottobre 2022, in misura non superiore al 1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Alle aziende in possesso della Certificazione è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Ulteriori misure premiali nei bandi di gara, secondo articolo 108, comma 7.

“Siamo particolarmente contenti di essere stati scelti da As.tro per un tema di assoluto rilievo – dichiara il dott. Gambardella, Presidente della WWI – Come Winning Women Institute continuiamo a portare le nostre competenze e capacità al servizio delle aziende per il raggiungimento della parità di genere nel mondo del lavoro. Poterlo fare per aziende di un settore importante e rilevante è per noi ulteriore spinta di motivazione”

A corredo della convenzione per la certificazione di parità, è stato siglato l’accordo con l’ente di certificazione GCERTI ITALY ASSESSMENT & CERTIFICATION srl, società specializzata nei servizi di certificazione dei Sistemi di Gestione attraverso accreditamenti Nazionali ed Europei, in particolare con accreditamento Accredia, UKAS ed altresì specializzata nei servizi di Certificazione per la responsabilità sociale SA8000 mediante accreditamento SAAS.

Pressgiochi