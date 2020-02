Astro: riunione del Tavolo tecnico martedì 11 febbraio

E’ stata convocata per martedì 11 febbraio 2020 h 11.30, presso lo Starhotels Excelsior di Bologna, una riunione del Tavolo Tecnico As.Tro presieduto dai dottori Armando Iaccarino e Pietro Ferrara del Centro Studi As.tro.

Diversi gli argomenti all’ordine del giorno che possono così sintetizzarsi:

1. ANALISI DEL DECRETO AWPR

La Commissione Europea, dopo il periodo di stand still, ha dato il via libera al decreto che contiene le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi Awpr e che sarà oggetto di analisi ed approfondimento da parte del tavolo tecnico.

2. TEMPI E MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO AWPR.

Analisi dell’iter di recepimento del decreto AWPR: dopo l’approvazione in UE, il decreto awpr verrà inviato nelle prossime settimane al Mef che, dopo la firma ad opera del Ministro, concluderà la fase di recepimento dello stesso decreto.

Analisi del ciclo di vita degli attuali apparecchi: ci saranno 21 mesi per la sostituzione dei congegni awp poiché vengono concessi 9 mesi per la realizzazione dei nuovi congegni ed ulteriori 12 mesi per attuare il processo di eliminazione degli attuali congegni awp.

3. ANALISI DELLE CRITICITA’ TECNICHE DEL DECRETO AWPR.

Analisi delle criticità del decreto awpr che saranno convogliate e recepite all’interno di una piattaforma indispensabile per il confronto con Adm.

4. PROCESSO DI AGGIORNAMENTO SCHEDE

Analisi dell’andamento del processo di sostituzione schede e aggiornamento pay out.

PressGiochi