Astro replica al quotidiano La Guida Cuneo: “Dati inesatti che offrono una rappresentazione artificiosamente allarmistica del gioco lecito”

L’associazione As.tro, che rappresenta gli operatori del gioco lecito aderenti a Confindustria SIT, ha inviato una lettera di replica al Direttore del quotidiano La Guida Cuneo, in riferimento all’articolo apparso sull’edizione del 23° luglio 2026, dal titolo << Piemonte fanalino di coda nell’azzardo >> e segnalata ai Consiglieri della Regione Piemonte.

Ecco il contenuto della lettera: “Intendiamo replicare all’articolo, pubblicato sull’edizione del 23 luglio 2026 de La Guida Cuneo, con il titolo “Piemonte fanalino di coda dell’azzardo”, allo scopo di segnalare alcune inesattezze:

1) I piemontesi non hanno speso, nel 2025, 2.328 euro pro capite per il gioco lecito (tenendo conto sia del canale fisico che di quello online). Hanno invece speso 280 euro pro capite (0,77 euro al giorno).

Per misurare la spesa sostenuta dai giocatori occorre, infatti, sottrarre dalla raccolta (le somme puntate) gli importi tornati nella disponibilità dei giocatori per effetto delle vincite.

Sulla base di questo criterio, suggerito da elementari principi di buon senso e ufficialmente utilizzato dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emerge che nel 2025 i piemontesi hanno complessivamente speso per il gioco 1,19 miliardi di euro, il che corrisponde ad una spesa annua pro capite (comprendente sia il gioco fisico che quello online) pari a 280 euro (0,77 euro al giorno) e non a 2.328 euro.

2) Non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui la legge regionale n. 19/2021 starebbe comportando una crescita della domanda di gioco lecito. Ciò è confermato dal fatto che in Piemonte si sta assistendo ad un calo del gioco fisico: dal 2024 al 2025 (in vigenza della L.R. n. 19/2021), la raccolta del gioco fisico è calata del 4,5% e la spesa del gioco fisico è calata, addirittura, del 16,9%.

I dati di ADM (elaborati da Dataroom – Nexus) sono, infatti, i seguenti:

– Raccolta gioco fisico in Piemonte nel 2024: € 4.250.388.609

– Raccolta gioco fisico in Piemonte nel 2025: € 4.057.517.381

– Spesa gioco fisico in Piemonte nel 2024: € 1.055.637.045

– Spesa gioco fisico in Piemonte nel 2025: € 877.453.222.

Questa indicazione si rende necessaria poiché per misurare correttamente gli effetti della legge regionale n. 19/2021 non è corretto fare riferimento ai dati sulla spesa comprendenti anche quella destinata al gioco online. La suddetta normativa riguarda, infatti, soltanto il gioco fisico.

Inoltre, per quanto riguarda le proposte fin qui presentate per la modifica della L.R. 19/2021 ciò che più sconcerta è che le stesse si prefiggono l’obiettivo di ripristinare l’efficacia retroattiva della normativa sulle distanze minime dai luoghi sensibili. Ci appare quindi corretto dare rilievo alle conseguenze che la retroattività porta con sé.

Si tratta di conseguenze rispetto alle quali i promotori di queste proposte di legge sembrano non mostrare alcun interesse:

– il depauperamento degli investimenti sostenuti dai titolari delle attività esistenti, insediatesi sul territorio nel pieno rispetto della legge, sulla quale i titolari hanno fatto legittimo affidamento.

– il destino dei lavoratori che perderanno la loro occupazione per effetto di una scelta politica consapevole del legislatore regionale.

In conclusione, si impongono due riflessioni:

1) l’importanza di ogni forma di approfondimento che riguardi le problematiche correlate al gioco lecito non può, a nostro avviso, essere svilita dalla diffusione di dati inesatti che, il più delle volte, sottintende l’intenzione di offrire una rappresentazione dei fatti artificiosamente allarmistica.

2) Non comprendiamo il motivo per cui le forze politiche contrarie all’esistenza del gioco lecito non agiscano, attraverso le rispettive rappresentanze parlamentari, per decretarne l’abolizione. Sarebbe una strategia sicuramente più trasparente rispetto a quella di architettare delle normative che puntano ad abolire il gioco legale in maniera surrettizia, attraverso la determinazione della morte per consunzione delle imprese che ne esercitano l’offerta per conto dello Stato”.

PressGiochi