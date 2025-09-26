Newsletter

26 Settembre 2025 - 14:38

Astro: il 29 settembre la seconda riunione del Tavolo tecnico sui nuovi congegni

Lunedi 29 settembre alle ore 16.00 si terrà il secondo incontro del Tavolo tecnico composto dalle quindici aziende che Astro ha riunito con l’obiettivo di approfondire le cause che stanno

26 Settembre 2025

Lunedi 29 settembre alle ore 16.00 si terrà il secondo incontro del Tavolo tecnico composto dalle quindici aziende che Astro ha riunito con l’obiettivo di approfondire le cause che stanno determinando la crisi del prodotto AWP, in modo da individuare le possibili misure che potrebbero invertire questa tendenza.

Dopo aver svolto -nel corso del primo incontro- un’analisi dettagliata delle problematiche che stanno determinando questa crisi, sono state raccolte le linee ispiratrici dei possibili interventi, sulle quali si è registrata una comunanza di vedute.

Gli spunti emersi nel corso della prima riunione sono stati raccolti ed elaborati dai consulenti di Astro e messi a disposizione del Tavolo tecnico all’interno di un documento che verrà discusso durante la prossima riunione del 29 settembre e che contiene delle proposte con i possibili interventi -implementabili in tempi brevi- utili per aumentare la sostenibilità economica e la competitività delle AWP.

Ricordiamo, infatti, che attività del Tavolo tecnico Astro seguiranno due direzioni: la prima rivolta verso le misure di sostegno al gioco fisico, ed in particolare al prodotto awp, che potrebbero realizzarsi prima della conclusione del Riordino. La seconda dovrà riguardare, invece, le proposte necessarie a rendere competitiva la nuova AWP che dovrà scaturire dal prossimo Riordino del gioco terrestre.

 

 

