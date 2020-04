Astro: gettate le basi per la Fase 2 e la ripartenza del settore giochi

Nella giornata di ieri si è riunito il tavolo tecnico Astro -cui hanno partecipato i membri del Centro Studi e professionisti nominati ad hoc-: al centro dell’incontro lo studio delle possibili misure da proporre per definire la ripresa delle attività imprenditoriali legate al settore.

Nel corso della riunione -in particolare- sono state gettate le basi per la definizione di linee guida per la Fase 2 dell’emergenza, predisponendo dei veri e propri protocolli di sicurezza nell’organizzazione dei punti gioco, capaci di garantire sicurezza e salute di lavoratori e utenti e consentire, quindi, la ripartenza del settore in una delle prime fasce temporali della Fase 2.

Le misure elaborate dal pool di professionisti -una volta ratificate dal Direttivo- verranno veicolate alle Istituzioni competenti nell’auspicio che possano costituire una base propositiva sui cui fondare la ripartenza del comparto.