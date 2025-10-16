Astro e CGIA MESTRE presentano lo studio sul settore dei giochi in Italia

Oggi a Roma si è svolto l’evento di presentazione – organizzato dall’associazione As.tro – dello “STUDIO SUL SETTORE DEI GIOCHI IN ITALIA 2024 – FOCUS SU APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO E ON LINE”, realizzato dalla CGIA Mestre.

Sono stati presentati i risultati dello studio – giunto alla sua quinta edizione – che ha tracciato il perimetro della dimensione economica del comparto del gioco, attraverso i numeri reali del settore.

Ad aprire i lavori è stata l’avv.ssa Isabella Rusciano (As.tro-Confindustria SIT – DATA ROOM): “Il report realizzato dalla CGIA Mestre, in collaborazione con As.Tro, è giunto alla sua quinta edizione. Da quando nel 2019, l’associazione As.tro ha avviato la nostra collaborazione con la CGIA Mestre, il nostro obiettivo è sempre stato quello di constrastare quell’immagine errata del settore del gioco, troppo spesso influenzata da pregiudizi e preconcetti negativi e non supportata da dati oggettivi. Da quel momento in poi, la nostra missione è diventata quella di colmare il divario di coscenza e contribuire ad un dibattito laico basato su dati reali.

Questo studio nasce per tracciare un quadro chiaro dell’effettiva dimensione socio economico del comparto, riportando dati oggettivi.

Il progetto DATA ROOM è nato come laboratorio di dati ed idee che si contaminano: è uno spazio dinamico, capace di evolversi fornendo dati trasparenti e accessibili a chiunque.

Abbiamo posto poi la nostra attenzione sul territorio, sulle leggi regionali e i regolamenti comunali allo scopo di comprendere il divario normativo esistente nel nostro paese. Abbiamo, quindi, elaborato schede esplicative dettagliate su ogni singolo restrizione che è stata imposta sugli operatori di gioco come limiti orari, distanze dai luoghi sensibili.

Successivamente ci siamo resi conto che questo tipo di prodotto doveva essere integrato con ulteriori dati supportati da altri tipi di analisi. Queste schede diventano quindi degli strumenti dinamici e multidimensionali.

Sono stati incrociati dati realtivi al gioco con i dati demografici e territoriali. Ciò ha portato all’elaborazione di schede e dossier in grado di raccontare la realtà oggttiva del territorio italiano da nord a sud.

Il 2026 sarà l’anno di consolidamento di data room, continuerà ad evolversi: siamo partiti in tre e oggi mi pregio di coordinare un team composto da 13 professionisti. A partire da gennaio 2026, forniremo mensilmente dei report dettagliati sulla reputazione online di questo settore. Per farlo, abbiamo intenzione di avvalerci di una piattaforma monitor e agenti AI che, da quasi un anno, stanno scandagliando il web, interrogando oltre 300 milioni di fonti per sondare il sentiment che opinione pubblica e mass media incontrano nei confronti di questo settore e dei processi normativi che lo riguardano e lo riguarderanno.

Data Room ha deciso di cambiare prospettiva, spostando l’attenzione dall’offerta di gioco alla domanda. A tal fine, ha raccolto una serie di dati che permetteranno di analizzare i comportamenti e le dinamiche legate alla domanda di gioco. Inoltre, è in programma l’avvio di un’indagine specifica sul gioco illegale, con un focus particolare sui territori. Questo progetto nasce anche da alcune evidenze emerse incrociando i dati già in nostro possesso, come il numero di persone con dipendenza da gioco e la distribuzione dell’offerta sul territorio. Attualmente disponiamo di un dataset solido, ricco di informazioni e con un elevato potenziale analitico, che apre a numerose possibilità di sviluppo. La prossima fase sarà quella di valorizzare e diffondere al meglio questo patrimonio informativo. In quest’ottica, intendiamo approdare su tutte le principali piattaforme di comunicazione pubblica e social, a partire da X.

L’obiettivo non è solo quello di ampliare la diffusione dei contenuti prodotti da Data Room in modo più capillare, funzionale ed efficace, ma anche di contribuire in modo informato al dibattito pubblico e contrastare eventuali contenuti falsi o manipolati. Questi sono i nuovi progetti che Data Room avvierà dal 2026, in collaborazione con i nostri partner di Cgia Mestre e Tutela Digitale”.

«L’accelerazione del processo di digitalizzazione causata dalla pandemia ha interessato anche il gioco, come molti altri settori – ha spiegato Armando Iaccarino –. Il gioco fisico è vincolato da limiti che non hanno riguardato l’offerta online, e la domanda si è spostata di conseguenza».

Secondo Iaccarino, tuttavia, non si può parlare di “crisi” del gioco fisico nel suo complesso: «Solo un comparto, quello degli apparecchi con vincita in denaro, ha pagato il prezzo più alto. Altri segmenti, come lotterie, bingo e giochi ippici, hanno tenuto. Se la crisi riguarda un solo prodotto, allora dobbiamo ammettere che è il prodotto stesso a essere diventato obsoleto».

Per il presidente del Centro Studi As.Tro, la sfida è ripensare il modello di offerta: «Occorre capire le cause di questa crisi – la digitalizzazione, i vincoli imposti dagli enti locali, la mancanza di aggiornamento di un comparto fermo dal 2004 – e progettare un’offerta intelligente, basata su regole attuabili, semplici e controllabili».

Si è poi aperto il dibattito a cui ha preso parte anche Ginluca Tannoia (Sezione GADS – As.tro Confindustria SIT): “Possiamo considerare il decreto di riordino – quantomeno parlzialmente – un’occasione mancata per il settore. Questo perché il decreto, pur mantenendo stabilità e coerenza al settore dell’online – si è concentrato soprattutto sulla disciplina dei requisiti economici, partrimoniali e di onorabilità richiesti ai candidati per aggiudicarsi la concessione. Il decreto è poi intervenuto sul tema della tutela del giocatore, ma nulla è stato detto sulla multicanalità. La rete fisica è stata lasciata indietro, sicuramente non per volontà del regolatore ma piuttosto per volontà politica. Questo ha determinato la mancata opportunità di armonizzazione delle regole e dell’avvicinarsi alla multicanalità. Una multicanalità disciplinata avrebbe potuto – e può ancora – dare un assetto più equilibrato e moderno al comparto. Certamente si tratta di una sfida non semplice.

In questo caso, nel nostro settore per multicanalità si potrebbe intendere un’ibridazione tra i due canali e quindi superare quella netta distizione tra fisico e online che ancora oggi il decreto di riordino ha voluto rimarcare. Ad oggi non ci sono regole che vanno verso l’armonizzazione tra i due canali, ciò comporta delle conseguenze su più fronti.

Mi soffermo brevemente su quelli che potrebbero essere i vantaggi della multicanalità. Innanzitutto, per realizzare un sistema efficace è fondamentale disporre di regole armonizzate tra i diversi canali di raccolta, strumenti di tutela del giocatore che siano sincronizzati e compatibili, e soluzioni specifiche anche per la rete fisica, che attualmente – per ragioni evidenti – ne è sprovvista.

Un approccio autenticamente multicanale, come quello che stanno cercando di sviluppare Francia e Norvegia, potrebbe offrire vantaggi concreti al giocatore, garantendogli una maggiore protezione. Questo permetterebbe di diffondere messaggi coerenti sul gioco responsabile, superando il limite di una comunicazione confinata esclusivamente al canale online.

La tracciabilità rappresenterebbe un ulteriore elemento chiave: un’identità unica per ogni giocatore, valida su tutti i canali di gioco, faciliterebbe il monitoraggio delle attività sia per gli operatori sia per le autorità di controllo. Inoltre, una regolamentazione coerente tra i canali contribuirebbe a ridurre il cosiddetto arbitraggio normativo, limitando le possibilità di ingresso nel mercato da parte di soggetti non autorizzati che sfruttano le lacune legislative.

È importante considerare anche gli effetti espulsivi che alcune normative possono generare nei confronti dei giocatori. Non si tratta di una questione che riguarda solo gli operatori o le associazioni di categoria, ma l’intero sistema. Una regolamentazione eccessivamente rigida rischia di spingere gli utenti verso circuiti non controllati. Negli ultimi mesi, infatti, si è assistito alla proliferazione di siti illegali che imitano in modo quasi perfetto quelli autorizzati, inducendo inconsapevolmente gli utenti a utilizzare piattaforme off-shore. Persino marchi noti come Amazon sono stati falsamente associati a siti di gioco, senza alcuna autorizzazione da parte dell’azienda. Si tratta di un fenomeno estremamente pericoloso, che richiede un intervento deciso.

In questo contesto, la multicanalità può diventare uno strumento prezioso di prevenzione, da affiancare a regole più semplici e comprensibili per la tutela del giocatore. Come è stato giustamente osservato, la semplicità dovrebbe essere il principio guida. L’attuale normativa, pur rafforzando gli strumenti di gioco responsabile, risulta spesso poco accessibile per l’utente medio. Spiegare a un giocatore come impostare limiti di tempo, spesa, perdita o ricarica – su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale – è tutt’altro che immediato.

Accade frequentemente che i giocatori si autoescludano senza piena consapevolezza, scoprendo solo in seguito di non poter tornare a giocare per nove mesi. Pensare che restino completamente inattivi per tutto quel periodo è poco realistico, e questo finisce per spingerli fuori dal mercato legale. È una questione complessa, ma la sua urgenza è evidente”.

Successivamente è intervenuto anche Giuliano Guinci (AGIC – Confindustria): “Oggi questo settore è maturo e ha subito tante trasformazioni. Oggi conosciamo molto meglio di ciò che parliamo sotto molti punti vista. Abbiamo dato credibilità ad un settore che non lo aveva, abbiamo registrato una crescita importante del settore. Non parliamo più di prodotto e canale ma dobbiamo a mettere al centro il cliente e le sue esigenze. Se vogliamo garantire un futuro al settore dobbiamo guardarlo con gli occhi del settore e capire cosa vuole.

Oggi non è più possibile fare riforme slegate, non ci porterà da nessuna parte. Tutti gli attori interessati devono lavorare insieme per favorire sviluppo del settore. Dobbiamo ascoltare i consumatori e capire perché preferiscono un canale di gioco piuttosto che un altro. È necessario lavorare su più piani per soddisfare diversi obiettivi: la tutela del consumatore e il gettito erariale. Non possiamo più pensare di affrontare questi temi in modo slegato.

È necessario, quindi, lavorare su diversi aspetti: innanzitutto comprendere le esigenze del cliente; guardare poi ad altri settori per trovare soluzione alla crisi del retail ed infine sfruttare l’opportunità della riforma per pianificare il futuro del settore, anche quello in cui non ci saremo”.

“Il comparto delle AWP – ha esordito il direttore ai giochi di ADM Mario Lollobrigida – non è l’unico ad esser rimasto fermo negli ultimi venti anni; anche altri settori, come il bingo, si trovano in una situazione analoga. La legge 111 del 2023 ha fornito indicazioni importanti, tra cui il superamento del modello attuale delle AWP in favore di apparecchi più evoluti. Considerando che il settore AWP ha registrato un calo del 5-6% negli ultimi anni, è evidente la necessità di rinnovare l’intero parco macchine per invertire la tendenza o almeno mantenere i livelli di rendimento precedenti.

Tuttavia, questo processo non può iniziare senza una chiara definizione delle regole. È fondamentale stabilire norme certe a livello territoriale, affinché i concessionari — e di conseguenza gli operatori — possano effettuare gli investimenti richiesti sulle nuove tecnologie. Serve un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per scrivere o aggiornare le disposizioni, considerando che il decreto sul gioco fisico è già stato redatto e il progetto è ampio. Il nodo centrale resta la chiarezza normativa sul territorio.

Le attuali regole territoriali, a mio avviso, non hanno funzionato. Hanno favorito il passaggio di molti giocatori all’online, privo di vincoli di orario e distanza, e hanno generato una sorta di “vuoto normativo”. Oggi si stima un sommerso pari a oltre il 10% della raccolta legale, con sale e circoli privati che utilizzano PC per accedere a siti illegali. Le restrizioni eccessive sul territorio hanno contribuito a questo spostamento verso il gioco non regolamentato.

Ci auguriamo che le nuove regole aprano una nuova stagione di gare, favorendo il rilancio del settore, che — come gli altri ambiti del gioco fisico — non può essere completamente sostituito dall’online, anche per via della diversa tipologia di clientela.

Sul fronte del gioco online, riteniamo di aver compiuto un passo importante con il decreto legislativo, superando ostacoli che in passato sembravano insormontabili. Un esempio è la questione delle “skin”, che aveva spinto molti concessionari ad abbandonare il settore. Centrale è anche la tutela del giocatore, richiesta dal legislatore sin dal 2011. Il nostro intervento è stato equilibrato, non paragonabile alle misure molto più rigide adottate da altri Paesi europei, come la Danimarca, dove si è registrato un calo della raccolta online a causa del passaggio dei giocatori al mercato illegale.

Riteniamo che le nostre regole siano ragionevoli e necessarie, pur consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare. Il rischio di un irrigidimento normativo rimane, alimentato da proposte legislative che mirano a introdurre ulteriori limitazioni per i giocatori online.

Tuttavia, siamo convinti che il risultato ottenuto con la regolazione del gioco online sia positivo. Attendiamo di valutare gli effetti della riforma, ma l’interesse dimostrato dai concessionari è significativo e le nostre stime sono state rispettate. Il settore è in crescita: la richiesta di 52 concessioni dimostra che il quadro regolatorio è stato definito in modo soddisfacente anche per gli operatori.

Infine, va ricordato che le Regioni hanno avanzato una richiesta precisa al Governo per la compartecipazione agli utili del settore. Siamo nella fase della contrattazione: non credo che verrà subito riconosciuto il 5% richiesto, ma questo sarà il punto iniziale per raggiungere un’intesa. Una bozza di accordo è già stata delineata, e mi auguro che nella prossima Legge di Bilancio venga stabilito un livello di compartecipazione che soddisfi gli Enti locali e le Regioni. Confido che entro due o tre mesi si possa finalmente arrivare a un accordo definitivo” ha concluso Lollobrigida.

I ricercatori della CGIA Mestre Andrea Vavolo e Daniele Nicolai hanno presentato dettagliatamente il report.

«Rispetto al 2019, -ha detto Vavolo – la raccolta delle AWP registra un calo del 30%. Nel periodo 2022-2024 la raccolta complessiva del comparto è diminuita e, nell’ultimo anno, le AWP hanno perso un ulteriore 6%, mentre le VLT hanno tenuto meglio, con una flessione più contenuta, pari allo 0,5% nel 2024. Questo lascia intravedere un processo di consolidamento in una parte del settore». Vavolo ha inoltre evidenziato come «la rete di vendita mostri un ridimensionamento dei punti generalisti – bar, tabacchi, edicole – e una crescita delle sale dedicate alle VLT. Oggi le imprese della filiera sono 50.516, circa 2.900 in meno rispetto al 2019».

Il gioco online si conferma invece il vero motore di crescita del comparto, con un’espansione a tassi a due cifre che prosegue anche dopo la pandemia. «Dal punto di vista della raccolta – conclude Vavolo – l’online ha superato il gioco fisico, raggiungendo una quota del 58,5% contro il 41,5% del fisico, con una differenza di 26,7 miliardi di euro. Si può stimare che circa 10 miliardi di euro di raccolta si siano spostati dal comparto delle slot fisiche a quello delle slot online».

«Una parte di questa spesa – ha spiegato Nicolai – rappresenta il gettito erariale, che ammonta a circa 11 miliardi di euro, mentre il resto costituisce il margine operativo lordo delle imprese del settore, pari a circa 10 miliardi. Rispetto al 2019, il gioco complessivo è cresciuto di 47 miliardi di euro, ma la distribuzione interna è cambiata in modo significativo».

Il gioco con apparecchi (AWP e VLT) ha subito una contrazione rilevante, mentre sono aumentati i volumi in altri comparti, soprattutto lotterie e scommesse sportive, che complessivamente sono cresciuti di oltre 5 miliardi di euro. «Il gioco fisico nel 2024 ha totalizzato circa 65 miliardi di euro, in linea con il 2023 ma ancora inferiore del 12% rispetto al 2019 – ha precisato Nicolai –. All’interno di questo, gli apparecchi con vincita in denaro restano il comparto principale, pur avendo perso circa 30% della raccolta rispetto al periodo pre-pandemico. Rappresentano oggi il 50% del gioco fisico, contro il 63% del 2019 e il 68% del 2011». I giochi numerici e le lotterie, al contrario, mostrano una tendenza positiva: «rispetto al 2019 sono cresciuti del 18%, raggiungendo quasi 9 miliardi di raccolta».

Dal punto di vista fiscale, il gioco legale continua a essere una fonte rilevante di entrate pubbliche: nel 2024 l’Erario ha incassato circa 15,5 miliardi di euro, di cui quasi la metà (46%) proveniente dal comparto degli apparecchi.«L’incidenza del prelievo erariale sugli apparecchi – ha aggiunto Nicolai – è salita in media al 24%, con punte che raggiungono quasi il 70% del margine lordo. È un dato che pesa sull’equilibrio economico delle imprese e sul futuro sostenibile del settore».

